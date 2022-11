Bis zu 40 Zentimeter Neuschnee: Wintereinbruch in zahlreichen Regionen in Österreich

Schon Anfang November schneite es in Österreich: Hier ein Bild vom 1. November. © IMAGO/B&S/Bernd März

Der Schnee ist endlich da! Über ein winterliches Intermezzo und bis zu 40 Zentimeter Neuschnee freuen sich zahlreiche Regionen in Österreich.

Wien – Es war ein goldener Herbst aus dem Bilderbuch, der sich in den vergangenen Wochen Deutschland präsentiert hat. Fast schon sommerliche Temperaturen und viele Sonnenstunden drängten den Winter in weite Ferne. Während der große Wintereinbruch auch in Deutschland noch auf sich warten lässt, freuen sich erste Regionen in Österreich bereits über die weiße Pracht. Einzelne Orte versinken im Schnee.

Wintereinbruch in Österreich: Erste Regionen freuen sich über Neuschnee

Kühler und herbstlicher soll es in den kommenden Tagen zwar in Deutschland werden, auf den Winter müssen die Menschen hierzulande jedoch noch etwas verzichten. Ganz anders in Österreich, dort sind vor allem die Regionen Tirol und Vorarlberg von einer dicken Schneeschicht überzogen. Wie heute.at berichtet, sei dort die Schneefallgrenze auf 1000 Meter abgesunken. Zwei Kaltfronten, die aufeinander getroffen sind, sorgten für die weiße Pracht. Wie das Portal berichtet, hat sich der heftige Wintereinbruch bereits in der Nacht zum Freitag ereignet.

Rund 20 Zentimeter Schnee in Lech am Arlberg und Oberlech – Auch Ischgl und Kitzbühel weiß gepudert

Knapp 20 Zentimeter Neuschnee seien in Lech am Arlberg und Oberlech über Nacht gefallen, am Freitag habe sich das Schneetreiben auch tagsüber fortgesetzt. Im Tiroler Oberland sollen am Freitag sogar bis zu 40 Zentimeter Neuschnee gefallen sein, so berichtet es das Portal heute.at.

Über Nacht hatten sich die Regionen in Winterlandschaften verwandelt, der Winterdienst habe im Dauereinsatz gearbeitet. Auch heute noch soll es in den Regionen in Österreich weiter schneien, dann allerdings nur noch oberhalb von rund 1200 Metern. Auch in Ischgl zeigte sich der Winter erstmals in diesem Herbst. Wie die krone.at berichtet, soll sich der beliebte Ferienort am Freitag über rund 15 Zentimeter Neuschnee auf der Idalp gefreut haben. Auch in Kitzbühel sollen demnach erste Flocken gefallen sein.

Lang dürfte das Winter-Intermezzo in Österreich jedoch nicht anhalten. Bereits am Sonntag soll sich wieder größtenteils die Sonne an die Oberfläche kämpfen. Über den ersten Schnee freuen konnte sich auch der Süden Bayerns. Die ersten Schneeflocken segelten vom Himmel und färbten die Landschaft weiß. In der Nacht auf Samstag fiel noch mehr.