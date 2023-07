Klärunfall in der Ostsee: Tonnenweise giftiger Schlamm strömt ins Meer – Strände gesperrt

Von: Eileen Kelpe

Nach einem Unfall in einem Klärwerk in Lettland laufen tonnenweise schadstoffhaltige Abfälle in die Ostsee. © IMAGO/Rico Ködder

Nachdem eine Wand in einer lettischen Kläranlage eingestürzt ist, sind tonnenweise Abfälle in die Ostsee gelaufen. Die Regierung hat daraufhin das Baden verboten.

Liepaja – In einer lettischen Kläranlage am Sonntag ist eine Wand eingestürzt. Dadurch konnten tonnenweise schadstoffhaltige Abwässer direkt in die Ostsee laufen. Die Regierung erließ daraufhin ein Badeverbot und rät, bis auf Weiteres die betroffenen Strände zu meiden. Die lettische Tageszeitung Diena berichtete, dass das Austreten der verunreinigten Abwässer mittlerweile gestoppt werden konnte. Was der Unfall für Folgen für die Umwelt hat, sei jedoch noch nicht abzusehen.

Klärunfall in Lettland: Lettische Regierung verbietet Baden im Meer

Die lettische Regierung und die Gesundheitsaufsicht ordneten nach dem Unfall die Schließung von Stränden an und verbot das Baden in der Ostsee. In einer weiteren Mitteilung auf der Internetseite der Stadt erklärte der Bürgermeister von Liepaja, Gunars Ansins, es bestehe „keine Gefahr für die Gesundheit“. Mithilfe von Pumpen konnte das Ausströmen der Abwässer laut Diena in der Nacht zu Dienstag erstmal gestoppt werden. Das Badeverbot bleibe aber vorerst bestehen.

Tonnenweise Abwasser in der Ostsee: Veränderungen der Wasserqualität werden geprüft

Die nationale Umweltschutzbehörde leitete eine Untersuchung des Unfalls ein. Ihren Angaben zufolge wurden rund 400 Tonnen Abfall pro Stunde ins Meer gespült. Nach vorläufigen Schätzungen könnten in mehr als 24 Stunden rund 12000 Kubikmeter unbehandeltes Abwasser ins Meer gelangt sein, berichtet Diena und bezieht sich auf Aussagen der Leiterin der Region Kurland des Staatlichen Umweltdienstes, Evita Sestakova. Es würden Wasseranalysen gemacht, um Veränderungen der Wasserqualität zu beobachten.

Unfall in Kläranlage: Geologin bemängelt Bau der Anlage

Der Geschäftsführer des für die städtische Wasserversorgung und das Recycling-System zuständigen Betreibers, Andis Dejus, wies vor Journalisten darauf hin, dass das beschädigte Gebäude relativ neu sei, da es erst 2009 gebaut worden sei. Die Geologin Baiba Grinberga erklärte hingegen im Onlinenetzwerk Facebook, dass „geotechnische Untersuchungen bereits vor 20 Jahren auf instabilen Boden“ in der Region hingewiesen hätten. Die Recyclinganlage sei aber trotzdem gebaut worden.

Der giftige Schlamm der Kläranlage ist nicht die einzige Gesundheitsgefahr in der Ostsee. Bei steigenden Wassertemperaturen entstehen Keime, die für manche Menschen tödlich sein können. Auch Tiere können sich infizieren, für Hunde kann das tödlich enden. (eike/AFP)