Hirntoter Archie (12) muss sterben: EU-Gericht lehnt Hilfe ab – Eltern äußern letzten Wunsch

Von: Christina Denk

Seit April liegt der 12-jährige Archie im Koma. Nach gerichtlichen Auseinandersetzungen haben die Eltern nun noch einen letzten Wunsch für ihren Sohn. Es ist nicht der erste Fall dieser Art in Großbritannien.

Update vom 5. August, 16.16 Uhr: Trotz einer erneuten Niederlage vor Gericht wollen die Eltern des unheilbar kranken Archie in England nicht aufgeben und weiter für die Verlegung ihres Sohnes in ein Hospiz kämpfen. Die Familie und ihre Unterstützer stellten am Freitag einen Antrag beim Berufungsgericht, nachdem zuvor der High Court dagegen entschieden hatte, dass der Zwölfjährige zum Sterben vom Krankenhaus in ein Hospiz verlegt wird.

Hirntoter Archie: Die Eltern kämpften vor zahlreichen Gerichten für das Leben ihres Sohnes

Erstmeldung vom 4. August: London - Eigentlich sollte Archie bereits Mitte Juli sterben, dann am Montag (1. August) und schließlich am Mittwoch: Bei einer Internet-Mutprobe hatte sich der 12-jährige Brite im April schwere Hirnverletzungen zugezogen. Seitdem lag Archie im Koma. Seine Eltern versuchten gerichtlich das Abschalten der Maschinen immer wieder zu verhindern. Zuletzt entschied der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) — gegen den Antrag der Eltern.

Der Fall des 12-jährigen Archie ist ein Prozess, der durch alle gerichtlichen Instanzen ging. Nachdem Archie am 7. April das Bewusstsein verlor und als Koma-Patient in einem Londoner Krankenhaus behandelt wurde, urteilte die britische Justiz, dass bei dem Jungen die Maßnahmen zur Erhaltung von Lebensfunktionen Mitte Juli beendet werden. Zu den Maßnahmen zählen ein Beatmungsgerät und die Gabe von Medikamenten. Die Justiz folgte mit ihrer Entscheidung den Einschätzungen der Ärzte, die den Hirntod des 12-Jährigen festgestellt hatten.

Hirntoter Junge aus Großbritannien: Archies Eltern erwirkten immer wieder Aufschübe

Durch etliche Instanzen erwirkten die Eltern immer wieder Aufschübe der Entscheidung. Der Supreme Court, das oberste britische Gericht, lehnte am Dienstag (2. August) einen Antrag auf Weiterführung der Maßnahmen ab. Es gebe keine Aussicht auf eine wirkliche Genesung. „Sein System, seine Organe und sein Herz sind dabei zu versagen“, hatte Berufungsrichter Andrew McFarlane am Montag festgestellt. Die Richter sprachen Archies Eltern „großes Mitgefühl“ aus.

Die anschließend für Mittwoch geplante Abschaltung wurde durch den kurzfristigen Antrag der Eltern am EGMR noch einmal verschoben, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete. Doch auch dieser lehnte die Klage ab. Derartige Anträge würden nur in „Ausnahmefällen“ bewilligt.

Archies Mutter spricht über „herzzerreißenden Entwicklung“ — nicht der erste Fall in Großbritannien

Die Mutter des Jungen sprach in einer Erklärung von einer „herzzerreißenden Entwicklung“. „Wir werden bis zum Ende für Archies Recht auf Leben kämpfen.“ Nach dem Urteil des EGMR hat die Familie nun noch einen letzten Wunsch: Sie wollen sich für ein „würdevolles Ableben“ ihres Sohnes in einem Hospiz einsetzen. Noch am Donnerstag, dem Tag nach dem EGMR-Urteil stellte die Familie einen entsprechenden Antrag. Bis 9 Uhr hatte das Krankenhaus der Familie Zeit gegeben, anderenfalls wären die Maschinen um 11 Uhr abgeschaltet worden, berichtet der britische Independent. Jetzt liegt die Entscheidung über den letzten Wunsch der Familie wieder in richterlicher Hand.

Archies Familie hat als Letztes die Verlegung von Archie in ein Hospiz beantragt. (Rechts im Bild: Archies Mutter Hollie) © Dominic Lipinski/dpa

Der Fall erinnert an ähnliche Auseinandersetzungen um unheilbar kranke Kinder in Großbritannien. Der finanziell stark unter Druck stehende britische Gesundheitsdienst neigt dazu, lebenserhaltende Maßnahmen sehr viel früher zu entziehen, als das in Deutschland der Fall wäre. In Deutschland erwachte beispielsweise eine Frau nach 27 Jahren aus dem Koma. Zudem werden die Wünsche von Eltern und Angehörigen in Großbritannien nicht im selben Maße berücksichtigt. Was im besten Sinne des Patienten ist, entscheiden oft Richter auf Empfehlung von Medizinern. Ebenfalls eine rührende Geschichte aus England kommt aus Southhampton. Hier half ein Hund seinem Herrchen im Koma. (chd/dpa/AFP)