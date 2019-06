Kleinkind-Schock: Dreijähriger irrt alleine in Windeln und Badelatschen durch Stadt

Ein Jugendlicher wartete in Braunschweig auf seinen Bus, als er etwas völlig unerwartetes sah. Ein Dreijähriger irrte alleine durch die Stadt.

In Braunschweig ereignete sich ein Kleinkind-Schock

Ein dreijähriger Junge irrte ganz alleine und nur mit Windeln und Badelatschen bekleidet durch die Stadt

Wo waren die Eltern?

Braunschweig - Am Sonntagabend (16. Juni 2019) kam es in Braunschweig zu einer äußerst bizarren Situation. Passanten trauten ihren Augen nicht, als sie sahen, wie ein dreijähriger Junge ganz alleine und nur mit Windeln und Badelatschen bekleidet durch die Stadt irrte. Wo waren die Eltern? Wie konnte es zu dieser gefährlichen Situation kommen? Über den Kleinkind-Schock berichtet nordbuzz.de*.

Braunschweig: Kleinkind alleine und nur in Windeln in der Stadt unterwegs

Als ein Jugendlicher (17) am Abend an der Haltestelle Celler Straße in Braunschweig auf seinen Bus wartete, erblickte er plötzlich etwas, was er wohl selbst nicht ganz glauben konnte. Ein kleiner Junge (3) irrte ganz alleine und unbekleidet durch die Straßen von Braunschweig. Das Kleinkind hatte nur eine Windel an und lief in Badelatschen und ohne seine Eltern die Straße entlang, wie die Polizei Braunschweig in einer Pressemitteilung berichtete.

Dem 17-Jährigen ausBraunschweig erschien die Situation mehr als seltsam, weshalb er direkt die Polizei verständigte. Bis die Beamten an der Bushaltestelle eintrafen, wartete der Teenager gemeinsam mit dem dreijährigen Jungen an der Bushaltestelle in Braunschweig.

Kleinkind-Schock in Braunschweig: Dreijähriger alleine unterwegs - Wo sind die Eltern?

Gemeinsam mit der Polizei Braunschweig suchten und fanden sie heraus, wo der Dreiährige herkam. Das Haus seiner Eltern war nur eine Straße weiter von der Bushaltestelle entfernt. Die Beamten brachten das Kleinkind wohlbehalten zurück nach Hause - in die Arme seiner Eltern. Wie sich herausstellte, hatte sich der dreijährige Junge nur mit einer Windel bekleidet und Badelatschen an den Füßen am Sonntagabend von seinen Eltern davongeschlichen, um Braunschweig zu erkunden. Das ging gerade nochmal gut aus.

spz

