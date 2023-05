Video zeigt: Klima-Aktivist stürmt schwedisches „Let‘s Dance“ – und wird von Kamerakran K.o. gehauen

Von: Julia Volkenand

Ein Klimaaktivist wurde bei „Let‘s Dance“ in Schweden von einem Kamerakran umgefahren. © Screenshots Instagram

Schwedische Klimaaktivisten stürmten während der „Let‘s Dance“-Aufnahme plötzlich die Bühne, um zu protestieren. Ein Aktivist wurde dabei von einem Kamerakran umgehauen.

Stockholm - Es sind bewegte Zeiten für Klimaaktivisten. Während Mitglieder der „Letzten Generation“ in Deutschland zuletzt in einer kontroversen Razzia von Polizei und Staatsanwaltschaft in die Zange genommen wurden und sogar zu Haftstrafen verurteilt wurden, nahm eine Aktion für einen Schwedischen Klimaschützer ein weitaus abrupteres Ende.

Klimaaktivist bei Protestaktion bei „Let‘s Dance“ k.o. gehauen

Während der Aufnahmen für das Finale der schwedischen Version des TV-Hits „Let‘s Dance“ stürmten Aktivisten die Bühne. In diversen Videos, die im Internet kursieren, sieht man Mitglieder der Gruppe „Restore Wetlands“ mit Bannern und Pulverfarbe bewaffnet aus dem Publikum aufstehen und vor die Kameras marschieren. Auch „Restore Wetlands“ selbst filmte mit. Ski-Star Charlotte Kalla, die gerade im Hintergrund mit ihrem Tanzpartner ihre Final-Performance zum Besten gibt, lässt sich von den Protestierenden nicht stören und zieht ihr Programm einfach durch.

Der Protest findet jedoch ein jähes Ende: Ein Kamerakran schwenkt aus, rammt einen Aktivisten und wirft ihn schwungvoll zu Boden. Sicherheitskräfte schleifen ihn rasch von der Bühne, auch die anderen Klimaschützer werden aus dem Studio entfernt. Ob der Kameramann versehentlich ausschwenkte oder den jungen Mann gezielt umhaute, wird aus den Videos nicht klar. Der Programmdirektor des Senders TV4, Erik Westberg, erklärte jedoch: „Es war selbstverständlich keine Absicht.“ Die Abläufe seien minutiös geplant, das Publikum dazu aufgefordert, nicht aufzustehen. Wenn jemand ohne Vorwarnung auf der Bühne auftauche, sei es „unmöglich, so etwas zu verhindern.“ Ob der Aktivist durch den Zusammenstoß Verletzungen davon trug, ist nicht bekannt.

„Let‘s Dance“-Aktion in Schweden endet für Klimaaktivisten schmerzhaft

Wie die britische dailymail.co.uk berichtet, wurden mehrere Aktivisten im Anschluss von der Polizei befragt - wegen mutmaßlichem Vandalismus. Eine Protestierende selbst begründete ihre Aktion laut des Berichts: „Wir wollen nichts lieber, als Spaß haben und wir lieben es auch zu tanzen. Aber meine Zukunft wird alles andere als spaßig. Die Situation ist so dringlich und wir können nicht im Publikum sitze und zuschauen, wenn unsere Leben von einem Klimakollaps bedroht werden.“

Roxy Farhat, die Sprecherin von „Restore Wetland“ bestätigte später, dass die Gruppe hinter der Protestaktion stecke.