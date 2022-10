Klima-Aktivistinnen kippen Tomatensuppe auf wertvolles van-Gogh-Gemälde

Von: Ines Baur

Zwei Aktivistinnen schütten Tomatensuppe auf das Bild „Sonnenblumen“ von Vincent van Gogh © Screenshot Twitter/Damien Gayle

Ein Werk von Vincent van Gogh ist Zielscheibe eines Anschlags geworden. Zwei Frauen schütten Tomatensuppe auf das Bild „Sonnenblumen.“

London - Zwei junge Frauen haben gegen 11 Uhr am Freitag zwei Dosen Tomatensuppe auf das in der Nationalgalerie in London hängende Bild „Sonnenblumen in einer Vase“ von Vincent van Gogh geworfen. Danach klebten sie sich selbst an der Wand fest. Die Klimaaktivistinnen gehören offenbar der Gruppe „Just Stop Oil“ aus Großbritannien an.

Sonnenblumen-Gemälde beschädigt - „Was ist mehr wert, Kunst oder Leben?“

Eine der Frauen hielt nach der Aktion eine kurze Ansprache und erklärte den Hintergrund ihrer Aktion. „Was ist mehr wert?“ fragt sie in die Runde. „Kunst oder Leben? Seid ihr mehr interessiert an dem Schutz eines Gemäldes oder an dem Schutz unseres Planeten und an dem der Menschen?“

Die Gruppe fordert von der britischen Regierung, nicht mehr in fossile Energien wie Öl und Gas zu investieren. Weiter wollen sie mit der Aktion ein Zeichen gegen die steigenden Lebenserhaltungskosten in Großbritannien setzen. „Millionen Briten werden es sich nicht einmal leisten können, in diesem Winter eine Dose Suppe aufzuwärmen.“ Die Aktion ging viral, etwa via Twitter.

Bei der Gruppierung „Just Stop oil!“ handelt es sich um britische Klimaaktivistinnen und -aktivisten. Sie wollen die Politik mit zivilem Ungehorsam treffen und auf ihre Themen hinweisen. Nach der Aktion nahm die Londoner Polizei die beiden Frauen wegen Sachbeschädigung und schweren Hausfriedensbruchs fest, wie die Metropolitan Police mitteilte.

Immer öfter und vehementer machen junge Menschen auf die Notwendigkeit des Klimaschutzes mit Aktionen aufmerksam. In Berlin klebten sie sich etwa im morgendlichen Berufsverkehr an der Straße fest.

Tomatensuppe auf van Gogh-Gemälde - wohl kein größerer Schaden entstanden

Das Gemälde „Sonnenblumen“ hat van Gogh im August 1888 in Arles in Südfrankreich gemalt. Es gehört zu den bekanntesten Werken des Malers und hat einen geschätzten Wert von über 84 Millionen Dollar (86 Millionen Euro). Das „Attentat“ der Aktivistinnen könnte es überstanden haben. Denn das Bild ist hinter Glas geschützt.