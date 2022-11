Hunderte Klimaaktivisten stürmen Flughafen – angeblich medizinische Flüge von Blockade betroffen

Ein Klimaprotest in den Niederlanden schlägt Wellen. Aktivisten der Gruppen „Greenpeace“ und „Extinction Rebellion“ stürmten Bereiche des Flughafens Amsterdam Schiphol und blockierten Flieger.

Amsterdam – Sie ebben nicht ab, die europaweiten Klimaproteste. Seit Wochen sind Gruppen wie die „Letzte Generation“ präsent in den Medien aufgrund ihrer Aufmerksamkeit erregenden Aktionen. Auch in Deutschland wird diskutiert, besondere Aufmerksamkeit etwa erhielt ein Fall aus Berlin. Dort hatten sich Aktivisten auf einer Straße festgeklebt.

Klima-Protest am Flughafen Amsterdam Schiphol: 500 Demonstrierende blockieren Privatjets

Nun schlägt die nächste Protestaktion Wellen - allerdings in einem deutschen Nachbarland. In den Niederlanden verschafften sich am Samstag etliche Personen Zugang zum Flughafen Schiphol in der Hauptstadt Amsterdam. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, soll es sich dabei um mehrere 100 Personen gehandelt haben. Von bis zu 500 Personen ist die Rede. Durchgeführt worden sei die Aktion von den Gruppen „Greenpeace“ und „Extinction Rebellion“. Auch Anwohner des Flughafens seien mit dabei gewesen, um gegen den Fluglärm zu demonstrieren.

Die Aktivisten hatten es demnach auf Privatjets abgesehen. Wie „Greenpeace“ selber angab, habe es Sitzblockaden gegeben, mehrere Menschen hätten sich auch an die Flieger angekettet, um den Start der Maschinen zu verhindern. Mit einer Sitzblockade unter einem Flieger etwa blockierten rund zwei Dutzend Aktivisten einen auf seiner Parkposition stehenden Jet. „Wir fordern weniger Flüge, mehr Züge und ein Verbot von unnötigen Kurzstreckenflügen und Privatjets“, sagte Dewi Zloch von Greenpeace in den Niederlanden.

Klimaaktivisten blockieren einen Jet am Flughafen Amsterdam Schiphol. © Remko De Waal / dpa

Klimaaktivisten-Blockade in Amsterdam: Medizinische Flieger blockiert?

Gerade Privatjets gelten als Klimasünder, zuletzt gab es häufig Aufregung um derartige Flüge, besonders von US-Promis, die die Flugzeuge teils für extrem kurze Wege nutzten. Wie Beiträge in den sozialen Medien zeigen, soll auch ein Militärflugzeug blockiert worden sein. Laut Reuters seien die Demonstrierenden wohl durch ein Tor auf einem Parkplatz auf das Gelände geraten. Teils seien sie auf Fahrrädern unterwegs gewesen.

Die Aktion sorgt in den Niederlanden für Ärger. Laut der Bild sollen unter anderem auch zwei medizinsiche Flüge von der Blockade betroffen gewesen sein. Die Militärpolizei sei außerdem laut dem Bericht dazu übergegangen, „Menschen vom Flughafengelände zu entfernen“. Ein Sprecher der Militärpolizei sprach gegenüber der Bild von sechs Festnahmen. Gewaltsame Zwischenfälle habe es jedoch keine gegeben.

Große Wellen Schlug auch ein weiterer Protest: Klima-Kleber hatten sich in einem Porsche-Showroom festgeklebt. Auch Rund um München sorgen Klima-Kleber für Aufregung. (han/dpa)