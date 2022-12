Alternative Nobelpreisträgerin übers Klima: „Chemische Düngemittel viel größeres Problem als Fliegen“

Vandana Shiva kämpft gegen giftige Chemikalien in Lebensmitteln. © IMAGO/Alessio Tarpini

Fokussieren wir uns in Europa auf die falschen Themen in der Klimadebatte? Der Trägerin des Alternativen Friedensnobelpreises Vandana Shiva zufolge wird zu wenig über die Ernährung geredet.

München – Die Klimadebatte ist nicht erst seit dem Klebe-Aktivismus in aller Munde. Doch legt unsere Gesellschaft den falschen Fokus, wenn sich die Debatten um Tempolimit und Neun-Euro-Ticket drehen? Die Trägerin des Alternativen Friedensnobelpreises Vandana Shiva sagt, bis zu 37 Prozent der weltweiten Treibhausgas-Emissionen sind verknüpft mit unserer Ernährung.

Die promovierte Quantenphysikerin und Umweltaktivistin ist für ihren Einsatz gegen Saatgut-Patente, synthetische Pestizide und Düngemittel bekannt. Shiva, die sich den Spitznamen „Ghandi des Getreides“ erarbeitet hat, sagt in einem Interview mit Focus: „Ein Großteil der Treibhausgas-Emissionen kommt vom Einsatz toxischer Chemikalien in der Ernährungs- und Landwirtschaft und das wird in der Klimadebatte zu wenig diskutiert.“ So soll eine Studie gezeigt haben, dass der ökologische Fußabdruck von chemischen Düngemitteln größer sei als beim kommerziellen Fliegen. „Natürlich ist Fliegen auch nicht gut, aber chemische Düngemittel sind ein viel größeres Problem.“

„Wir bemühen uns so sehr, kein Plastik zu verwenden, aber wir essen Lebensmittel aus Plastik“

So erklärt sie in einem Appell gegen Pestizide auch: „Keine Gesellschaft will diese Gifte! Und sie zerstören den menschlichen Körper. Über 70 Prozent der chronischen Krankheiten stammen aus hyperindustrialisierten Landschaftssystemen. Deswegen sage ich: Gesundheit ist unsere Zukunft, und die steht in enger Verbindung zu Lebensmitteln.“

Shiva fordert, die Ernährungsgewohnheiten umzustellen – auch in Bezug auf Mikroplastik. „Wir bemühen uns so sehr, kein Plastik zu verwenden, aber wir essen Lebensmittel aus Plastik. Das richtet den gleichen Schaden an. Wir sollten keine chemischen Lebensmittel mehr essen und unsere Lebensmittel so lokal wie möglich beziehen, denn der Transport ist auch ein großes Problem.“

Westliche Nationen können „viel von Indien lernen“

Wenn wir die Ernährung nicht umstellen, werden laut Shiva „Milliarden von Menschen hungern, enorme Wasserknappheit und häufige Klimakatastrophen wären die Folge. Wir müssen also jetzt aktiv werden.“ Auch sagt sie: „Die industrielle Fleischverarbeitung ist natürlich ein großes Problem für den Klimawandel. Dafür müssen wir aber nicht alle Veganer werden, sondern wieder zu einer traditionelleren, ökologischen Landwirtschaft zurückkehren.“

Sie will niemanden „gängeln“, sich umzustellen. Stattdessen sagt sie: „Dass Menschen kaum Alternativen zu toxischen Nahrungsmitteln haben, ist das Problem.“ Und: „Wir brauchen ein System, in dem jeder ein Recht auf Nahrungsmittel ohne Chemie hat, ansonsten müssen uns eingestehen, dass wir Sklaven des Gift-Kartells sind.“ Die westlichen Nationen wie Deutschland könnten dabei viel von Indien lernen – denn „meine Heimat setzt schon lange auf eine traditionelle ökologische Landwirtschaft ohne Gifte“. Ihr Appell lautet also: „Wir müssen wieder das Saatgut in den Händen halten, um die Demokratie in den Händen zu halten.“ (cgsc)