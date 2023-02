„Skifahren ist zum Scheitern verurteilt“: Klimaaktivisten zerstören Schneekanonen in der Schweiz

Von: Antonio José Riether

Schneekanonen gerieten aufgrund der Energiekrise in die Kritik. In der Schweiz wurden die Geräte in mehreren Orten von Klimaaktivisten beschädigt.

Villars – In diesen Wochen freuen sich die Schweizer Schüler auf Sportferien, die je nach Kanton zwischen Ende Januar und dem März-Anfang angesiedelt sind. Während dieser Zeit ist vor allem Skifahren angesagt, allerdings muss oftmals künstlich nachgeholfen werden, um den Sportlern das Skierlebnis zu ermöglichen. Und zwar mit Technik, wie etwa den stromfressenden Schneekanonen. In drei Schweizer Ortschaften zerstörten Klimaaktivisten nun die Beschneier, auch in Frankreich kam es zu ähnlichen Fällen.

Schweiz: Klimaaktivisten zerstören Schneekanonen in mehreren Skiorten – auch in Frankreich

Von der Energiekrise ist in weiten Teilen der Schweiz nichts zu spüren, vor allem an Orten, die vom Skitourismus leben. Darum laufen die Schneekanonen derzeit mit Volldampf, um den vielen Besuchern das Wintersporterlebnis zu ermöglichen. Das gefällt allerdings bei Weitem nicht allen. Wie die französischsprachige Schweizer Tageszeitung 24 Heures berichtet, demolierten Umweltaktivisten kürzlich gleich mehrere Beschneiungsanlagen.

In den beiden Orten Villars und Les Diablerets im Kanton Waadt sowie im Walliser Verbier griffen die Aktivisten zu drastischen Maßnahmen und beschädigten die dort angebrachten Schneeerzeuger und richteten dabei einen großen Sachschaden an. Auch im grenznahen Frankreich machten sich die Aktivisten an den Schneekanonen zu schaffen.

Klimaaktivist erklärt Offensive gegen Schneekanonen: „Tun dies im gemeinsamen Interesse“

Einer der Aktivisten sprach sogar mit der Zeitung 24 Heures und legte den Anlass für die Aktion dar und kündigte weitere Unternehmungen an. „Es wird noch weitere Sabotageakte geben, um den Unsinn der Schneekanonen aufzuzeigen“, meinte der Aktivist, dessen Name nicht genannt wurde. „Wir wollen die Folgen exzessiven Skifahrens thematisieren“, sagte der studierte Umwelttechniker zu den Beweggründen.

„Skifahren ist zum Scheitern verurteilt. Es ist eine Aktivität, die wir absolut nicht brauchen“, wird der Aktivist weiter zitiert. Der Mann ist sich im Klaren darüber, dass die Handlungen der Umweltaktivisten in der wintersportbegeisterten Schweiz provozieren, allerdings betont er den tiefgründigeren Sinn der Aktionen. „Wir tun dies im gemeinsamen Interesse, um die Artenvielfalt in der Höhe zu verteidigen. Und wir werden weiterhin auf der Seite der Lebenden stehen.“

Umweltaktivist sieht Zerstörung von Schneekanonen als „einzige Möglichkeit“

Der Klimaaktivist rechtfertigt sein Handeln damit, dass die bisherigen Maßnahmen zur Rettung der Umwelt offenbar nicht ausreichend sind. „Ich habe lange geglaubt, dass es reicht, wenn wir auf Solarstrom und Windräder setzen“, wird er zitiert. Dann habe er bemerkt, dass man weiter gehen müsse. Eine andere Möglichkeit, Menschen auf sein Anliegen aufmerksam zu machen, sieht er nicht und erklärt: „Nein, es ist die einzige Möglichkeit, die Absurdität des Wintersports aufzuzeigen.“

Trotz der Energiekrise nahm der Skitourismus in der Schweiz in diesem Winter angesichts der Corona-Pandemie in den Vorjahren wieder zu. Durch die hohe Nachfrage und die hohen Stromkosten gerieten nun die Schneekanonen in den Fokus, die von Kritikern als umweltschädlich eingestuft werden. Zudem sind die Geräte teuer, mehr als 50.000 Euro kostet eine von ihnen, hinzu kommen Kosten für die Rohre sowie die Wasser- und Luftzufuhr und den Stromverbrauch im Betrieb. (ajr)