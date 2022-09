Klimabonus in Österreich - Bürger bekommen 500 Euro ausgezahlt

Von: Victoria Krumbeck

Ab September wird in Österreich der Klimabonus ausgezahlt. © Sascha Steinach/IMAGO

In Österreich können sich fast alle Bürgerinnen und Bürger freuen. Im September wird der Klimabonus ausgezahlt, der deutlich über der deutschen Energiepauschale liegt.

München/Wien - Es gibt kaum ein Land, dass von der hohen Inflation oder von den steigenden Gaspreisen nicht betroffen ist. In Deutschland wird im September die Energiepauschale ausgezahlt. Derweil endete der Tankrabatt und das 9-Euro-Ticket lief aus. Auch die österreichische Regierung beschloss Entlastungen für die Bürgerinnen und Bürger. Dort wird der sogenannten „Klimabonus“ sowie der „Anti-Teuerungsbonus“ ausgezahlt. Der Bonus liegt deutlich über der deutschen Energiepauschale und wird an jeden ausgezahlt - sogar an Kinder.

Klimabonus n Österreich - Fats jeder bekommt 500 Euro ausgezahlt

Wer in Österreich lebt, der kann sich gleich doppelt freuen. Denn wie das österreichische Bundesfinanzministerium verkündete, wird neben dem Klimabonus auch der Anti-Teuerungsbonus ausgezahlt. Das Geld erhalten alle Menschen, die ihren Hauptwohnsitz für mindestens sechs Monate in Österreich haben. Erwachsene bekommen insgesamt 500 Euro und Kinder unter 18 Jahre kriegen 250 Euro. Die meisten Menschen bekommen das Geld direkt aufs Konto überwiesen - ohne dass sie etwas beantragen müssen. Alternativ ist auch eine Auszahlung in Gutscheinen möglich.

Neben den hohen Lebenshaltungskosten wird der Klimabonus vor allem wegen der eingeführten ökosozialen Steuerreform ausgezahlt. Diese führt zur Bepreisung von Kohlendioxid (CO2). Der Preis beginnt bei 30 Euro pro Tonne und steigt jährlich, sodass er 2025 bei 55 Euro pro Tonne liegt. Der Klimabonus soll die entstandenen Mehrkosten ausgleichen. Die Einnahmen der Steuer sollen so an Bürger und Bürgerinnen in Österreichs zurückgegeben werden.

Klimabonus in Österreich - Wer weniger CO2 verbraucht profitiert

Klimafreundliches Verhalten soll somit gefördert werden. Denn je weniger CO2 verbraucht wird, desto mehr bleibt von dem Klimabonus übrig. Ab 2023 ist der Bonus von dem Hauptwohnsitz abhängig, er wird regional gestaffelt. Wer in einem Gebiet wohnt, indem die Infrastruktur schlechter ausgebaut ist, bekommt einen höheren Bonus. Wenn man zur Schule oder zur Arbeit mit dem Auto fahren muss, weil Bus- und Bahnverbindungen fehlen, wird ein höherer Klimabonus ausgezahlt. (vk)