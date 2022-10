Klimaprognose für Europa: Das heißeste Jahr überhaupt steht noch bevor

Von: Yasina Hipp

Der Klimawandel wird für uns in Europa immer spürbarer. Die Sommer sind jetzt schon heißer und trockener als jemals zuvor - und das soll laut neuen Prognosen nicht alles gewesen sein.

Offenbach ‒ Niedrigwasser, Waldbrände und Blaualgenplagen: Der Sommer 2022 bot einige extreme Wetterereignisse und schlägt dabei einige Rekorde. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) gilt er als der sonnigste, sechst-trockenste und als einer der vier wärmsten Sommer seit Aufzeichnungsbeginn im Jahr 1881. Uwe Kirsche, Pressesprecher des DWDs erklärt: „Wir dürften damit in Zeiten des Klimawandels einen bald typischen Sommer erlebt haben.“ Was genau das bedeutet, zeigen nun auch neue Klima-Prognosen, die den Planeten und uns Menschen ganz schön ins Schwitzen bringen dürften.

Klima in Europa: Hitzerekorde im Sommer 2022

Nicht nur in Deutschland war der Sommer, mit durchschnittlich 19,2 Grad, rund 2,9 Grad wärmer als der Wert der international gültigen Referenzperiode (1961 bis 1990). In ganz Europa wurden Hitzerekorde aufgestellt. So vermeldete Großbritannien erstmals Temperaturen von über 40 Grad, in Portugal kletterte das Thermometer sogar auf unglaubliche 47 Grad. Laut EU-Erdbeobachtungs­programms Copernicus war der Sommer 2022 europaweit nochmals um 0,4 Grad wärmer als der bisherige Rekordhalter, der Sommer 2021.

Weitere Daten des DWD für Deutschland zeigen: Die fünf wärmsten Jahre in Deutschland seit 1881 sind nach dem Jahr 2000 aufgetreten. Die Jahresmittel-Temperatur ist in den letzten 140 Jahren um 1,6 Grad gestiegen und die Anzahl der „heißen Tage“ (mindestens 30 Grad Lufttemperatur) hat sich seit den 1950er Jahren auf neun Tage im Jahr verdreifacht. Angesichts dieser Werte muss sich also ganz Europa auf immer heißere Sommer einstellen, solange der Gehalt an Treibhausgasen in der Atmosphäre steigt.

Steigende Temperaturen: Was bedeutet der Klimawandel für uns Menschen?

Wie der deutsche Meteorologe Markus Donat gegenüber dem Spiegel mitteilte, muss sich vor allem Mitteleuropa auf Hitze einstellen: „Die Mittelmeerregion ist ein Klimawandel-Hotspot“. Für jedes Grad, um das sich die gesamte Welt aufheize, steige die Temperatur in Südeuropa gleich um 1,5 Grad. Beispielsweise könnten Regionen in Spanien und Portugal künftig unter 50 Grad und sogar mehr leiden.

Die Mittelmeerregion ist ein Klimawandel-Hotspot.

Generell komme es laut der Vorhersagen zu immer neuen Hitze-, statt Kälterekorden. Und diese neuen Rekorde übertreffen die alten Werte statt um kleine Schritte jedes Mal um riesige Sprünge. „Jedes Zehntel Grad Erwärmung zählt“, sagte Donat, denn jedes davon führte zu einer Zunahme von weiteren Hitzeextremen und auch zu einer Veränderung des Wetters allgemein.

Das weltweit heißeste Jahr steht uns bis 2026 bevor

Der Weltklimarat nutzt immer verschiedene Szenarien, um das Klima der kommenden Jahrzehnte vorherzusagen. Die sogenannten „RCPs“ (Representative Concentration Pathways) skizzieren unterschiedliche sozioökonomische Entwicklungen. Damit verbunden: unterschiedliche Auswirkungen auf den Strahlungshaushalt der Erde, also die Entwicklung der zukünftigen Treibhausgasemissionen.

Je nach Szenario fallen die Prognosen für das Klima dann sehr unterschiedlich aus. Der britische Wetterdienst „Met Office“ nennt hingegen eine leicht verständliche Zahl: Mit einer Wahrscheinlichkeit von 93 Prozent wird eines der vier nächsten Jahre das weltweit heißeste. (Yasina Hipp)