Hütten-Alarm in den Alpen: Schneeschmelze bedroht beliebte Touren-Ziele

Von: Stella Henrich

Hütten-Alarm in den Alpen. Viele Almen sind akut vom Klimawandel bedroht. Gipfeltouren werden schwieriger.

Tirol/München ‒ Keine guten Nachrichten für Bergsteiger und Gipfelstürmer. Die Erwärmung des Klimas wirkt sich auf die Versorgung von Bergsteigern auf Hütten aus. Ein Beispiel: Das Brandenburger Haus. Mit knapp 3300 Metern ist es die höchstgelegene Berghütte des Deutschen Alpenvereins (DAV). Ein Zugang ist nur über Gletscher mit spaltenreichen Stellen möglich. Wer es bis dorthin geschafft hat, „wird von einer grandiosen Aussicht auf einige der höchsten Berge der Ostalpen belohnt“, macht der DAV Lust auf diese Bergtour.

Doch jetzt ist schon klar, dass es Trinkwasser dort oben in einigen Jahren nicht mehr geben wird. Als Grund führt der DAV an, dass es das Schneefeld auf dieser Höhe schon bald nicht mehr geben werde. Woher kommt dann das Trinkwasser in so großer Höhe? Das ist nur eine von vielen Herausforderungen vor der Hanspeter Mair und seine Kollegen vom DAV stehen.

Das Brandenburger Haus in den Ötztaler Alpen liegt auf einer Höhe von 3277 Metern. © Deutscher Alpenverein Sektion Berlin.

Klimawandel gefährdet Gipfelstürmer: Kein Spaß für Alpinisten

Denn der DAV hat allein 37 Hütten, die über 2500 Meter Höhe liegen und damit tendenziell vom Klimawandel bedroht sind. Das Hochwildehaus in den Ötztaler Alpen, ganz im Süden Österreichs, sei bereits akut gefährdet und seit 2016 geschlossen, berichtet Mair bei Tagesschau.de. „Um das Gebäude zu stabilisieren, wurde es vierseitig verspannt. Es ist noch unklar, wie es weitergeht“. Noch ist also offen, ob die Berghütte erhalten bleibt.

Nicht weit entfernt liegt das Ramolhaus. Dort sind die Gäste zwar nicht von einer Schließung betroffen, doch die Bergsteiger beratschlagen, wie sie am besten auf den 3537 Meter hohen Schalfkogel gelangen können. Denn der warme Sommer lässt auch dort die Schneefelder schneller schmelzen als in den Jahren zuvor. „Dadurch erwarte die Bergsteiger mehr Schutt und brüchiger Stein statt Schnee und Eis, auf dem sie mit entsprechender Ausrüstung besseren Halt finden würden, erklärt Mair die Schwierigkeiten für Alpinisten.

Klimawandel: Gefahr von Schneefeldern für Gipfelstürmer

Wer auf einem Schneefeld ins Rutschen gerät, sollte sich möglichst schnell in die Bauchlage drehen und in die Liegestützposition drücken. Nur so bestehe die Chance, den Rutschvorgang abzubremsen, warnt der DAV auf seiner Internetseite die Gipfelstürmer.

Doch nicht nur die Gipfeltouren für Bergsteiger, auch die Zugstiege zu hochalpinen Hütten sind gefährdet. So musste auch der Klettersteig hoch zur Oberwalderhütte auf knapp 3000 Meter Höhe mit Blick auf den Großglockner modifiziert werden, weil der Hang in Bewegung ist. Auch eine Verlegung des Weges zum Tauschachhaus in rund 2500 Meter Höhe in den Ötztaler Alpen war aus ähnlichen Gründen nötig, berichtet Hanspeter Mair.

Der DAV warnt vor den besonderen Bedingungen auf den Gletschern in den Alpen. So habe es im Winter nicht viel geschneit und die hohen Temperaturen hätten dafür gesorgt, dass Schneebrücken auf den Gletschern gar nicht vorhanden oder so schwach seien, dass Spaltabstürze leicht passieren könnten. Viele Gletscher in den Alpen sind laut DAV bereits komplett schneefrei. Bergsteiger treffen außerdem vielerorts auf unwegsames Gelände. Das erhöhe die Gefahr von Unfällen. Die Gletscherbäche führten bereits so viel Wasser wie im Hochsommer. Normalerweise werde der Abfluss um diese Jahreszeit durch die Schneeauflage gebremst. Gefahrenpunkte, die Bergsteiger bei der Planung ihrer Tour, berücksichtigen sollten.

Wie gefährlich Alpines Bergsteigen in Zeiten des Klimawandels ist, belegen immer wieder die zahlreichen Unfälle. Erst letzte Woche entdeckten Rettungskräfte Leichen von verschütteten Bergsteigern in den Dolomiten. Offenbar waren sie von den Massen aus Geröll, Eis und Schnee mitgerissen worden. Immer wieder warnen Experten vor sorglosem Wandern in den Bergen.