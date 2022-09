Erste Klima-Kipppunkte könnten bis 2030 erreicht werden

Von: Stefanie Fischhaber

Das Eisschild in der Antarktis wird zum Jahr 2030 einen Kippunkt erreichen. © adfoto/ imago

Klima-Aktivisten und Wissenschaftler warnen schon lange vor den Folgen des Klimawandels. Experten zufolge könnten wichtige Kipppunkte bald erreicht sein.

Exeter - Schmelzende Eisschilde, sterbende Korallenriffe oder tauender Permafrostboden - die Folgen der Klimaveränderungen sind umfassend. Wissenschaftler und Klima-Aktivisten warnen seit Jahren vor den Folgen. Haben die Schäden erst mal ein bestimmtes Ausmaß erreicht, ist die Entwicklung unumkehrbar. Dieser Punkt könnte schon bald erreicht sein.

Analyse von Klimaforschern zeigt: Vier unumkehrbare Kipppunkte bis 2030 erreicht

Eine Analyse internationaler Klimaforscher kam zu dem Ergebnis, dass vier Kipppunkte für das Weltklima bis 2030 erreicht sein werden. Zwei dieser Kipppunkte betreffen den grönländischen Eisschild beziehungsweise den westantarktischen Eisschild. Die Überschreitung dieser Schwelle könnte dazu führen, dass die Eisschilde auch dann weiter abschmelzen, wenn sich die Temperatur auf der Erde nicht weiter erhöht. Das berichtete ein Forschungsteam von der University of Exeter in Großbritannien in der Fachzeitschrift „Science“.

2008 benannte eine Forschungsgruppe erstmals Kipppunkte für das Weltklima. Sie definierten Kipppunkte als „eine kritische Schwelle, an der eine winzige Störung den Zustand oder die Entwicklung eines Systems qualitativ verändern kann“. Wenn zum Beispiel ein Gletscher beim Abschmelzen an Höhe verliert, gerät seine Oberfläche dadurch in noch niedrigere, wärmere Luftschichten, was sein Abschmelzen noch stärker beschleunigt. Jenseits der Kipppunkte können Rückkopplungsprozesse dafür sorgen, dass eine Entwicklung unaufhaltsam wird.

Trotz 1,5-Grad-Ziel: Klima-Kipppunkte bis 2030 unaufhaltsam

Seit 2008 erschienen mehr als 200 Studien zum Thema „Kipppunkte“. Die Gruppe internationaler Klimaforscher konnte auf Basis dessen ein aktualisiertes Modell der Klima-Kipppunkte erstellen. Sie ermittelten neun Kipppunkte, die für das weltweite Klima relevant sind, und sieben Kipppunkte, die weitreichende regionale Auswirkungen haben.

Die Forschenden kamen zu der Einschätzung, dass beim Erreichen einer Erderwärmung von durchschnittlich 1,5 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter vier Kipppunkte erreicht werden: Beim grönländischen und westantarktischen Eisschild, beim Absterben der tropischen Korallenriffe und beim Tauen des Permafrost-Bodens. Bereits jetzt ist die Erderwärmung in der Arktis viermal schneller, als im Rest der Welt.

Klimaziele: Politische Maßnahmen reichen nicht aus - Begrenzung reicht nur für 2,6 Grad

Aufgrund der Entwicklung in den vergangenen Jahren prognostizieren sie, dass die 1,5 Grad bereits im Jahr 2030 Wirklichkeit werden. Wenn alle von Politikern derzeit geplanten Maßnahmen umgesetzt würden, könnte die weltweite Temperatur bis 2100 auf einen Anstieg um 1,95 Grad begrenzt werden. Bisher eingeführte Maßnahmen würden allerdings nur zu einer Begrenzung der Erwärmung auf 2,6 Grad führen.

Mit der Annäherung der Erderwärmung an zwei Grad werden weitere Kipppunkte möglich: Gebirgsgletscher außerhalb der Polargebiete könnten abschmelzen und der borealen Nadelwalds im südlichen Verbreitungsgebiet absterben. Für Europa besonders relevant sind aber die Änderungen beim Golfstrom, der in Europa für milde Temperaturen sorgt: Den Forschenden zufolge wird ein Zusammenbruch eines Golfstromausläufers südlich von Grönland immer wahrscheinlicher, was sich auch auf die gesamte Umwälzzirkulation auswirke. (sf/dpa)