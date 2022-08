Auswirkungen des Klimawandels: Schweizer Gletscher haben sich halbiert

Von: Stefanie Fischhaber

Die Gletscher in der Schweiz haben sich im vergangenen Jahrhundert halbiert. © Imago/McPHOTO

Viele Gletscher schmelzen durch die Klimaerwärmung. Der Effekt für das 21. Jahrhundert ist gut vorhersehbar. Forschende aus der Schweiz sahen nun in die Vergangenheit.

Bern - Hitze- und Dürreperioden, Klimaerwärmung und wenig Schnee: Der Klimawandel setzt auch den Gletschern in den Alpen zu. Forschende haben erstmals die Entwicklung der Schweizer Gletscher im vergangenen Jahrhundert rekonstruiert. Das Ergebnis: In der Schweiz gibt es mittlerweile nur noch halb so viel Gletschereis wie noch vor 90 Jahren.

Klimaerwärmung: Schweiz verliert 50 Prozent der Gletscher

Zwischen 1931 und 2016 verlor die Schweiz knapp die Hälfte seines Gletschereieses. Das fanden Forschende der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH) und der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) heraus. Ihre Ergebnisse veröffentlichten sie in der Fachzeitschrift „The Cryosphere“.

Dazu untersuchten sie rund 21.000 Fotos, die mithilfe von Landvermessern an verschiedenen Standorten fotografiert wurden und 86 Prozent der vergletscherten Fläche in der Schweiz abdeckten. Anhand dieser Bilder konnten die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen das Volumen der Gletscherfläche schätzen und mit aktuellen Messungen vergleichen.

Klima-Forscher aus der Schweiz mit düsterer Prognose: Gletscherschwund beschleunigt

„Kennen wir die Oberfläche eines Gletschers zu zwei verschiedenen Zeitpunkten, können wir daraus die Volumendifferenz berechnen“, erklärte der Hauptautor der Studie, Erik Schytt Mannerfelt. So glich etwa der Fieschergletscher 1928 noch einem großen Eismeer. 2021 waren auf dem Berghang nur noch kleine weiße Flecken zu sehen.

Die Ergebnisse aus der Schweiz malen ein düsteres Bild: Nicht nur hat das Alpenland etwa die Hälfte seiner Gletscherfläche verloren, seit 2016 beschleunigte sich der Eisschwund nach den Messdaten des Gletschermessnetzes Glamos sogar noch. Demnach sei das Eisvolumen der Gletscher in den vergangenen sechs Jahren um weitere zwölf Prozent geschrumpft. Doch die Schweiz ist nicht das einzige Land mit rasantem Rückgang: In Österreich fanden Forschende heraus, dass bis Ende des Jahrhunderts alle Gletscher geschmolzen sein werden.

Immer weniger Gletscher in den Alpen

Nicht alle Gletscher waren gleichermaßen betroffen. „Wie stark sich das Volumen verringert hat, hängt im Wesentlichen von drei Faktoren ab: Erstens auf welcher Höhe sich die Gletscher befinden, zweitens wie flach die Gletscherzunge ausläuft und drittens wie stark die Gletscher mit Schutt bedeckt sind“, berichtete die ETH. In den 1920er und den 1980er Jahren sei die Masse einzelner Gletscher teils gewachsen und es kam zu einzelnen Gletschervorstößen.

„Auch wenn es über kürzere Zeiträume zu einem Zuwachs kam ist es trotzdem wichtig, das Gesamtbild im Auge zu behalten. Unser Vergleich zwischen den Jahren 1931 und 2016 zeigt deutlich, dass es in diesem Zeitraum einen markanten Gletscherschwund gab“, sagte ETH-Glaziologe Daniel Farinotti. (sf/dpa/afp)