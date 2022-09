Ist dieser Sommer ein böses Omen?

Überschwemmte Gebiete in Pakistan. © IMAGO/Asad

Der Klimawandel beschäftigt Menschen weltweit. Diesen Sommer gab es mehrere Extremwetterereignisse. Der Zusammenhang mit dem Klimawandel liegt nah.

Potsdam - Tödliche Überschwemmungen in Pakistan, Rekord-Hitze und Dürre in China und Europa sowie Dürre und zugleich sintflutartiger Regen in den USA: Von einem bis zum anderen Ende der nördlichen Halbkugel ist diesen Sommer deutlich geworden, wie der Klimawandel die Welt verändert. „Dieser Sommer lehrt uns, dass wir mitten in einer Klimakrise stecken und die Auswirkungen schon da sind, direkt um uns herum“, sagt Stefan Rahmstorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK).

Klimawandel: „Wir bewegen uns auf eine Klimakatastrophe von planetarem Ausmaß zu“

„Wir bewegen uns auf eine Klimakatastrophe von planetarem Ausmaß zu, wenn wir nicht schnell und entschieden handeln“, warnt der Klimaforscher. Einen Vorgeschmack davon gab es dieses Jahr zur Genüge. Schon im Frühling litt Indien unter einer Hitzewelle mit Temperaturen von über 45 Grad. Im Juni spannte sich eine sogenannte Hitzekuppel über rund 120 Millionen Menschen in Nordamerika, gefolgt von Gewittern und Überschwemmungen, die unter anderem im berühmten Yellowstone-Nationalpark große Schäden anrichteten.

Es folgten riesige Waldbrände in Spanien und Portugal, ein tödlicher Gletscherbruch in den italienischen Dolomiten und eine Rekord-Dürre in halb China, die den Pegel des für die Wasser- und Stromversorgung enorm wichtigen Jangtse-Flusses dramatisch sinken ließ.

Klimawandel: Vorhersagen stimmen mit Ereignissen überein

Noch ist es zu früh, die einzelnen Extremwetter-Ereignisse jeweils als konkrete Folge der Erderwärmung zu verbuchen. Dass extreme Dürren und Überschwemmungen zunehmen, entspricht aber den Vorhersagen der Klimaforscher. „Die Erhöhung der weltweiten Temperaturen, verursacht durch die Nutzung fossiler Energieträger, wurde seit den 1970er Jahren korrekt vorhergesagt“, hebt Rahmstorf hervor.

Weltweit werden Hitzewellen länger und heißer, Dürren und zugleich übermäßige Regenfälle nehmen zu, wie es „vor drei Jahrzehnten vorhergesagt“ worden sei, sagt der PIK-Forscher. Europa sei allerdings „ein Hotspot“ der Hitzewellen. Sie nähmen hier drei bis vier Mal schneller zu als auf der restlichen nördlichen Halbkugel. In Großbritannien wurde diesen Sommer erstmals seit Beginn der Aufzeichnungen die Marke von 40 Grad Celsius überschritten. In Frankreich wurden die dortigen Hitzerekorde mitunter um vier bis fünf Grad übertroffen.

Klimawandel: Schwerste Trockenheit der modernen Geschichte?

„Man kann sich fragen, ob die Trockenheit, die 2022 in der Nordhalbkugel geherrscht hat, nach Ausmaß und Intensität zu den schwersten in der modernen Geschichte gezählt werden kann“, sagt Omar Baddour, Experte der Weltorganisation für Meteorologie (WMO), der dazu eine wissenschaftliche Untersuchung für die UN-Klimakonferenz im November im ägyptischen Scharm el-Scheich erstellt.

Hitze und Trockenheit verstärken sich gegenseitig. Laut Weltklimarat IPCC nimmt mit jedem Grad, um das sich die Erde erwärmt, die Verdunstung von Wasser in der Atmosphäre um sieben Prozent zu.

Klimawandel: China bekämpft Feuer mit Feuer

Auch zwischen dem Klimawandel und seinen Auswirkungen gibt es Wechselwirkungen. So hat China dieses Jahr seine Nutzung von klimaschädlicher Kohle erhöht, weil wegen der verbreiteten Trockenheit viele Wasserkraftwerke keinen Strom mehr erzeugen konnten. Waldbrände wie in Spanien, Portugal und Frankreich setzen ihrerseits CO2 frei und sorgen dafür, dass weniger von dem Klimagas absorbiert wird.

Werden unsere Sommer also von jetzt immer so heiß sein wie 2022 oder noch heißer? „Nein, wir werden noch kühlere Sommer als 2022 haben“, sagt der IPCC-Wissenschaftler Jean Jouzel. „Aber diese heißen Sommer werden häufiger auftreten.“ Bis 2040, 2050 würden sie dann zur „Norm“.

Klimawandel: Forsche zweifeln an angemessenen Reaktionen

Dass die gefährlichen Wetterextreme des Sommers zu einem verstärkten Kampf gegen den Klimawandel führen, erwartet Xavier Arnauld de Sartre von der französischen Forschungsorganisation CNRS nicht. „Es war nicht so, dass nicht gehandelt wurde, weil die Realität des Klimawandels bezweifelt wurde“, sagt er. Und ebenso wenig werde nun etwas passieren, nur weil die Wirkung der Erderwärmung so stark sichtbar sei. Das Problem sei „mangelnder Wille“.

Die US-Organisation Union of Concerned Scientists glaubt zumindest, dass sich die Wahrnehmung ändern wird. Nach ihrer Überzeugung wird der Sommer zunehmend nicht mehr als die schönste Zeit des Jahres gelten, sondern als „Jahreszeit der Gefahren“. (AFP)