„Weltuntergangs-Gletscher“: Antarktis-Gigant hängt nur noch „mit den Fingernägeln“ fest

Von: Martina Lippl

Der Thwaites-Gletscher in der Antarktis wird auch als „Weltuntergangs-Gletscher“ bezeichnet. Forscher warnen vor dem schmelzenden Gigant. © imago/Nasa

Der Thwaites-Gletscher in der Antarktis ist einer der größten Gletscher der Welt. Er schmilzt extrem schnell, schneller als bisher erwartet.

Antarktis/Tampa – Wenn der Eisgigant weiter so taut, könnten Küstenregionen überschwemmt werden. Denn, der Thwaites-Gletscher ist enorm. Der Gletscher liegt in der westlichen Antarktis und ist mit seinen 192.000 Quadratkilometern etwa so groß wie Florida. Schon länger ist bekannt, dass er rapide schmilzt. Wissenschaftlerteams beobachten den Thwaites-Gletscher, auch als „Weltuntergangs-Gletscher“ (doomsday glacier) bekannt, deswegen ganz genau.

Thwaites-Gletscher in der Antarktis: Der „Weltuntergangs-Gletscher“ schmilzt extrem schnell

In seinem Eis speichert der Antarktis-Gletscher unvorstellbare Wassermassen. Schmilzt der Thwaites-Gletscher komplett, würde der Meeresspiegel um bis zu drei Meter ansteigen. Die Folgen katastrophal. Küstenstädte auf der ganzen Welt könnten überflutet werden. Nach Angaben der Vereinten Nationen leben etwa 40 Prozent der Menschen etwa 100 Kilometer vom Meer entfernt. Und nun gibt es offenbar eine weitere Hiobsbotschaft.

Antarktis: Alastair Graham und Robert Larter (links) blicken auf den bröckelnden Gletscher. © Frank Nitsche

Thwaites-Gletscher in der Antarktis: Eisgigant befindet sich mitten im Kollaps

Der massive Eis-Koloss befindet sich bereits mitten in einem Kollaps, berichtet ein internationales Forscherteam. Neue Daten vom Meeresboden, weisen darauf hin, dass der „Weltuntergangs-Gletscher“ sich bereits in der schnellen Phase des Rückzugs befinde. Und daher schneller schmilzt als bisher angenommen. Für die Studie, veröffentlicht im Fachjournal Nature Geoscience, kartierten die Wissenschaftler nach eigenen Angaben zum ersten Mal einen kritischen Bereich des Meeresbodens vor dem Gletscher. Ein Unterwasserfahrzeug mit Sonaren sammelte dafür im Polarmeer Daten in einer Wassertiefe von 6.000 Metern.

„Nur ein kleiner Tritt gegen Thwaites könnte zu einer großen Reaktion führen.“

Mit dem Blick in die Vergangenheit wollten die Forscher anhand von geologischen Merkmalen für die Zukunft lernen, heißt es in einer Mitteilung. Diese Ergebnisse bieten Grund zur Sorge:

Irgendwann in den letzten 200 Jahren verlor die Vorderseite des Gletschers über einen Zeitraum von weniger als sechs Monaten den Kontakt zu einem Meeresbodenkamm und zog sich mit einer Geschwindigkeit von mehr als 2,1 Kilometern pro Jahr zurück.

Doppelt so schnell, wie Satellitenaufnahmen zwischen 2011 und 2019 zeigen.

„Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass es am Thwaites-Gletscher in den letzten zwei Jahrhunderten und möglicherweise auch Mitte des 20. Jahrhunderts zu Impulsen mit sehr schnellem Rückzug gekommen ist“, sagte Marine-Geophysiker und Studienleiter Alastair Graham von der University of South Florida in einer Erklärung.

„Nur ein kleiner Tritt gegen Thwaites könnte zu einer großen Reaktion führen.“ Früher gingen Wissenschaftler davon aus, die antarktischen Eisschilde seien träge und reaktionsträge, aber das stimme einfach nicht, sagte Graham laut der Mitteilung.

Das Forschungsschiff R/V Nathaniel B. Palmer, fotografiert von einer Drohne an der Eisfront des Thwaites-Gletschers im Februar 2019. © Alexandra Mazur/University of Gothenburg/dpa

Experten warnen: „Thwaites hält sich heute wirklich nur noch mit den Fingernägeln fest“

„Thwaites hält sich heute wirklich nur noch mit den Fingernägeln fest. Wir sollten in der Zukunft mit großen Veränderungen in kleinen Zeitskalen rechnen – sogar von einem Jahr zum nächsten – sobald sich der Gletscher über einen flachen Grat in seinem Bett zurückzieht“, warnt Co-Autor Robert Larter vom britischen Polarforschungsprogramm (British Antarctic Survey).

Der Thwaites-Gletscher ist ein Gradmesser für den Klimawandel. Forscher warnten schon 2021 vor einem „Jüngstes Gericht“-Szenario bei einem Anstieg des Meeresspiegels um 65 Zentimeter. Auch in Europa werden die Gletscher bald verschwinden. Österreichs Gletscher sind nicht mehr zu retten. (ml)