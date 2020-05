Köln: Gäste von Bar trinken gierig Gläser auf Ex - und lesen spätestens über Facebook, was drin war 

Unangenehme Verwechslung in Köln: Gierig haben die Besucher einer Gaststätte einige Gläser auf Ex gekippt. Und erst dann erfahren, was drin war.

Panne in einer Kneipe in Köln während der Corona-Krise.

in während der Corona-Krise. Gäste haben Gläser auf Ex geleert.

Erst danach erfuhren sie, was drin war.

Köln - Die Gaststätten öffnen in der Corona-Krise* nach und nach wieder. Entsprechend groß ist die Sehnsucht und der Ansturm mancher. Doch als etwas zu gierig haben sich nun einige Besucher eines Lokals in Köln erwiesen. Sie haben Schnapsgläser auf Ex runtergekippt - und erst später erfahren, was es wirklich war. Spätestens durch den Facebook-Post der Betreiber.

Köln: Kneipen-Gäste kippen vermeintlichen Schnaps - der gar keiner ist

Passiert ist es im Lokal „Bagatelle“. Dort standen offenbar einige Gläschen parat mit einer klaren Flüssigkeit. Schnaps? Nee! „Liebe Väter, wir verstehen ja, dass ihr gestern wegen heute schon sehr durstig gewesen seid“, heißt es in dem Facebook-Post vom 21. Mai. „ABER bitte sauft nicht unser liebevoll abgefülltes Desinfektionszeug.“

So richtig clever war‘s aber auch von den Angestellten nicht, wird in einem Facebook-Post* des Lokals eingeräumt, das von den Wirten Daniel und Reja Rabe betrieben wird. „Wir geben zu, eventuell war es etwas fahrlässig, es in kleine Fläschchen zu füllen und auf jeden Tisch zu stellen. Aber dass es dann mehrfach auf Ex getrunken wird und anscheinend für Grappa oder Obstler gehalten wird, damit hatten wir dann doch nicht gerechnet.“ Die Macher reagieren prompt: „Ab heute sind kleine Aufkleber drauf, dort steht „Bagatelle Désinfection“ drauf. Das ist dann also kein leckeres Destillat und Vatertagsgeschenk, sondern desinfiziert euch bitte die Hände damit.“

Köln: Gäste trinken nach Coronavirus-Panne in Lokal ganz normal weiter

Desinfektionsmittel zu trinken, ist sicherlich nicht gesund. Aber immerhin ist in dem Restaurant in Köln nicht viel passiert, wie der Express berichtet. Es seien „nur“ 10 Milliliter gewesen, die Gäste hätten sich nicht übergeben müssen und normal weitergetrunken.

Viele Facebook-Nutzer nehmen die Panne aus Köln mit Humor, andere kritisieren das Lokal. „Eine klare Flüssigkeit, in kleinen verkorkten Flaschen, ohne jedes Etikett, auf den Tischen eines Lokals ... Was könnte hier wohl schief gehen? Sorry, aber man verpackt keine Desinfektion- und Reinigungsmittel in Gefäße, die mit Trinkflaschen verwechselt werden können. Ich selbst hätte wohl zuviel Hemmung gehabt, einfach irgendwas zu trinken was ich nicht bestellt habe, aber das bei DER Verpackung Desinfektionsmittel drin ist, darauf wäre ich nie gekommen! Da gehört unbedingt eine Deklaration drauf“, schreibt ein Nutzer - nicht das einzige Statement in diese Richtung. „Beruhigt euch, wir haben es wieder im Griff“, schrieb das Lokal dann in einem weiteren Post - und zeigte die neuen Etiketten:

