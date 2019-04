Dicke schwarze Rauchwolke zieht über Shell-Raffinerie

Rußbildung über Raffinerie-Fackel in Köln sorgt für Aufregung.

Feuerwehr warnt Bevölkerung

Eine schwarze Rauchwolke versetzte am Freitagabend Bewohner in Köln in Angst und Schrecken. Die Feuerwehr rief die Bevölkerung auf Türen und Fenster geschlossen zu halten.