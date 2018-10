Geiselnahme in Köln: Polizei hat Kontakt zu Täter und wichtige Botschaft für Bevölkerung

Einsatzkräfte sichern den Bereicht am Kölner Hauptbahnhof.

Apotheke am Hauptbahnhof

von Veronika Arnold schließen

Am Kölner Hauptbahnhof hat es eine Geiselnahme gegeben. Einsatzkräfte seien mit starken Kräften am Breslauer Platz, schrieb die Polizei am Montag auf Twitter. Noch ist vieles unklar.