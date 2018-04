Beim Ladendiebstahl erwischt: Hartz-IV-Empfängerin versteckt 16 000 Euro in ihrer Unterwäsche

Die Kölner Polizisten staunten nicht schlecht, als sie zu einer 49-Jährigen Ladendiebin gerufen wurden: In ihrer Unterwäsche hatte die Frau eine riesige Summe Bargeld versteckt.

Köln - In der Unterwäsche einer ertappten Ladendiebin, die nach eigenen Angaben Hartz-IV-Leistungen bezieht, hat die Kölner Polizei mehr als 16.000 Euro Bargeld gefunden.

Wie die Beamten in der Domstadt am Mittwoch mitteilten, wurde die 49-Jährige aus dem Rhein-Sieg-Kreis am Vorabend beim versuchten Diebstahl einer 400 Euro teuren Sonnenbrille erwischt.

Ermittlungen wegen Diebstahl und Sozialleistungsbetrugs

Ein Mitarbeiter der betroffenen Boutique sprach die Frau an und verständigte die Polizei. Beamte durchsuchten die Frau daraufhin, fanden und beschlagnahmten das Geld. Woher es stammte, sagte die Frau nicht. Gegen sie wird nun wegen Ladendiebstahls und Sozialleistungsbetrugs ermittelt.

