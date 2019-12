Mann ersticht Stadt-Mitarbeiter - Polizei nennt beunruhigende Details zum Täter

In Köln wurde ein 47-jähriger Mitarbeiter der Stadt von einem Mann mit einem Messer angegriffen und getötet. Die Kollegin des Toten wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

In Köln wurde am Freitag ein 47-jähriger Mitarbeiter der Stadt erstochen.

Das Motiv des Täters ist momentan noch unklar. Die Mordkommission ermittelt.

Update 18.09 Uhr: Der Verdächtige im Fall des tödlichen Messerangriffs auf einen Stadt-Mitarbeiter in Köln ist nach Angaben der Polizei wahrscheinlich schuldunfähig. Es gebe deutliche Anhaltspunkte dafür, dass der 60-jährige Deutsche psychisch krank sei, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Die Staatsanwaltschaft werde die Unterbringung des Mannes in einem psychiatrischen Krankenhaus beantragen. Der 60-Jährige soll laut Polizei im März schon einmal eine städtische Mitarbeiterin angegriffen und mit einem Schraubendreher leicht verletzt haben.

Update 15.26 Uhr: Ging es bei dem tödlichen Messerangriff auf einen Mitarbeiter der Stadt Köln um ausstehende GEZ-Gebühren? Wie bild.de von einer Nachbarin des Täters erfahren haben will, waren die Stadt-Bediensteten kurz vor dem Messerangriff noch bei ihr, da sie ihre GEZ-Gebühren nicht gezahlt hatte. Gegenüber der Nachbarin erwähnten die Mitarbeiter dann wohl, dass sie sich jetzt noch um einen weiteren GEZ-Fall kümmern müssten.

Sollten sich die Aussagen der Nachbarin als wahr herausstellen, könnten die Stadtmitarbeiter also auch dem Tatverdächtigen wegen ausstehender GEZ-Gebühren einen Besuch abgestattet haben. Darüber hinaus berichteten mehrere Anwohner übereinstimmend, dass der Tatverdächtige schon einmal einen Stadtmitarbeiter angegriffen habe. Unklar ist deshalb weiterhin, warum die Kämmerei-Mitarbeiter ohne zusätzlichen Schutz vor Ort waren.

Update 14.08 Uhr: Der bei dem Messerangriff in Köln getötete Mann war ein Mitarbeiter der Kämmerei in der Vollstreckungsabteilung. Der 47-Jährige war für das Eintreiben von Geldforderungen der Stadt zuständig. „Dass einer unserer Kollegen im Einsatz für unsere Stadt durch einen Angriff sein Leben verloren hat, macht mich zutiefst betroffen und erfüllt mich mit großer Trauer“, sagte Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker.

Erstmeldung vom 13. Dezember 2019:

Köln - Bei einem Hausbesuch in Köln-Dünnwald soll ein Mann zwei Mitarbeiter der Stadt mit einem Messer angegriffen worden sein. Ein 47-jähriger Stadtmitarbeiter starb, seine Kollegin wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Wie der Express berichtet, sollten die Mitarbeiter des Kassen- und Steueramts bei dem Tatverdächtigen ausstehende Forderungen eintreiben. Nach einer Auseinandersetzung im Flur soll der Tatverdächtige plötzlich mit einem Messer zugestochen haben.

Köln: 47-jähriger Mitarbeiter der Stadt erstochen - Notarzt konnte ihn nicht mehr retten

Die Kollegin des Opfers konnte zwar noch den Rettungsdienst rufen, doch die Wiederbelebungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg, und der 47-Jährige erlag noch am Tatort seinen Verletzungen. Die Kölner Polizei hat die betroffene Straße gesperrt. Das Motiv des Täters sei zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Die Mordkommission ermittelt.

Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat im Zusammenhang mit dem tödlichen Messerangriff von einer Verrohung der Gesellschaft gesprochen. „Die Verrohung unserer Gesellschaft scheint keine Grenzen mehr zu kennen. Es macht sich Entsetzen breit angesichts einer solchen Tat.“

