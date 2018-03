Tierquälerei: Golden Retriever friert in Eiseskälte in Hundehütte fest

Offenbar mehrere Stunden lang war ein Golden Retriever in einer Hundehütte an Deck eines Schiffes festgefroren. Die Besitzer kassierten nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Köln - Einen an Deck festgefrorenen Hund hat die Kölner Feuerwehr von einem Schiff gerettet. Wie die zuständige Wasserschutzpolizei in Duisburg am Montag mitteilte, ging am Samstag ein Notruf wegen des Golden Retrievers ein, der bereits seit Freitag im Rheinhafen Niehl bei Minusgraden in einer Hundehütte lag. An Bord des Schiffs fand die Polizei den Hund, der mit dem Fell angefroren war und sich nicht bewegen konnte.

Die hinzugezogene Kölner Feuerwehr befreite das Tier schließlich aus seiner Hütte und brachte es in ein Tierheim. Die Hundehalter erhielten eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Der Hund hat laut Pressemitteilung eine warme Unterkunft in einem Tierheim bezogen.

AFP