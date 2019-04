Kokain-Fund in Grab auf Roms größtem Friedhof - Dealer verrät sich unfreiwillig selbst

Eigentlich wäre das leere Grab auf Roms größten Friedhof ein totsicheres Versteck für das XL-Päckchen Kokain gewesen - doch mit seinem auffälligen Verhalten überführte der Täter sich selbst.

Rom - In einem leeren Grab auf dem größten Friedhof von Rom, dem Campo Verano, haben Polizisten fast 1,1 Kilogramm Kokain gefunden. Die Menge entspreche 110 000 Dosen der Droge, teilten die Ermittler am Donnerstag mit. Die Fahnder entdeckten das Versteck, nachdem sie am Mittwochnachmittag einem Mann gefolgt waren, der sein Auto mit hoher Geschwindigkeit auf das Friedhofsgelände steuerte. Als der Verdächtige in eine Grabkapelle ging und dort den Stein eines sogenannten Loculusgrabes entfernte, griffen die Beamten zu. In einem anderen Grab fanden die Polizisten eine Pistole. Der 42-Jährige, der nach eigener Aussage als Steinmetz arbeitet, wurde festgenommen.

Der Friedhof Campo Verano wurde ab 1807 vom römischen Architekten Giuseppe Valadier angelegt, der als Architekt des päpstlichen Palastes unter Papst Pius VI. wirkte. Hier liegen unter anderem die italienische Filmlegende Marcello Mastroianni und Bud Spender begraben.

dpa/smb

Auch in München wurde vor wenigen Tagen Kokain im Nobelclub Heart bei einer Polizeirazzia sichergestellt. Deren Betreibern droht nun mächtig Ärger