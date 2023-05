„Zombie-Droge“ überrollt Los Angeles – sie führt dazu, dass Haut und Muskeln verfaulen

Von: Christoph Gschoßmann

Die „Zombie-Droge“ Xylazin, auch „Tranq“ genannt, überschwemmt den Drogenmarkt in den USA. Nun ist auch Los Angeles stark betroffen.

Los Angeles – L.A. kämpft gegen eine neue „Zombiedroge“. In der Westküstenmetropole Los Angeles in den USA sorgt die Droge „Tranq“ mit dem Wirkstoff Xylazin für erschreckende Bilder. Konsumenten spritzen sich den Stoff. An unbehandelten Einstichstellen können Haut und Muskeln verfaulen. Laut Polizeibeamten sei die Verbreitung der Droge, die ihre Konsumenten in einen katatonischen, zombiehaften Zustand fallen lässt, eskaliert. Aus diesem Grund starteten die Behörden in L.A. Mitte April ein Programm, um das Ausmaß des Problems zu ermitteln.

Los Angeles/USA: „Tranq“ in anderen illegalen Drogen festgestellt

„Es entstellt die Menschen wirklich auf grausame Weise“, sagte Bill Bodner, Special Agent der Drug Enforcement Administration, gegenüber dem Sender KTLA. Es sei durch die Droge außerdem „wahrscheinlich, dass jemand aufhört zu atmen“. Wenn man es injiziere, „reduziere es tatsächlich die Blutzirkulation.“

Das Gesundheitsamt des Los Angeles County in Kalifornien und die US-amerikanische Drogenbekämpfungsbehörde (DEA) haben Warnungen vor der Verbreitung von Xylazin herausgegeben – einem Beruhigungsmittel für Tiere. In einem Kriminallabor sei „Tranq“ in anderen illegalen Drogen wie Fentanyl festgestellt worden, die von den Behörden in Los Angeles beschlagnahmt wurden. „Im Großraum Los Angeles sehen wir Xylazin als Zusatzstoff in gefälschten Fentanyl-Pillen“, sagte die Sprecherin der DEA LA Field Division, Nicole Nishida. Obwohl andere Städte noch stärker betroffen seien, sei der Trand „besorgniserregend.“

Tierberuhigungsmittel Xylazin als Droge - „Macht Fentanyl noch tödlicher“

Dabei wird Xylazin von der FDA (Food and Drug Anministration) eigentlich legal eingestuft – aber ist eben nur für die Anwendung bei Tieren wie Pferden gedacht. Für den Menschen sei sie jedoch unsicher. Darüber hinaus wird Xylazin oft mit Fentanyl und anderen illegalen Drogen gemischt, was deren potenziell tödliche Wirkung verstärkt. Noch besorgniserregender sei, dass Narcan – ein Medikament, das eine Opioid-Überdosis umkehrt – eine Überdosis Xylazin nicht umkehrt.

Xylazin mache „die tödlichste Drogenbedrohung, der unser Land je ausgesetzt war, Fentanyl, noch tödlicher“, sagte DEA-Administratorin Anne Milgram. Auch in Spanien grassiert Angst: Vor allem aus Diskotheken gibt es in Spanien vermehrt Berichte, dass Frauen mit Nadeln gestochen werden.

Statistiken zeigen, dass die Zahl der Todesfälle durch Xylazin-Überdosierung zunimmt. Beispielsweise stiegen die Todesfälle durch Drogenüberdosierung im Zusammenhang mit „Tranq“ in Pennsylvania von zwei Prozent im Jahr 2015 auf 26 Prozent im Jahr 2020.

Xylazin-Konsum in den USA nimmt Überhand: „Nur das Militär kann noch helfen“

Während das volle Ausmaß des Xylazin-Konsums und der Todesfälle durch Überdosierung unbekannt ist, deutet laut Berichten der zunehmende Konsum in L.A. auf die rasche Verbreitung der Droge in den Vereinigten Staaten hin. Nicht nur die Straßen L.A.s (und Teilen Frankfurts) sind gesäumt von Drogenkonsumenten. Kürzlich hat der YouTuber Tyler Oliveria das wachsende Xylazin-Problem in einem investigativen Artikel über Kensington, Pennsylvania, beschrieben, eine Region, die seiner Meinung nach von der Droge überschwemmt ist. Oliverias Videotour durch die Gegend zeigt die mit gebrauchten Nadeln übersäten Straßen. Viele seiner Interviewpartner sagen, dass der Einsatz des Militärs die einzige Möglichkeit sei, die verheerende Situation in Kensington zu verbessern.

In L.A. hoffen die Bezirksbeamten, dass das neue Pilotprogramm zur Verfolgung von Xylazin dringend benötigte Erkenntnisse darüber liefern wird, wie diese neue und tödliche Bedrohung, die auf den Straßen auftaucht, bekämpft werden kann. (cgsc)