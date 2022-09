Koma-Irrtum in Indien: Familie pflegt 18 Monate toten Angehörigen

Von: Linus Prien

Eine Straße in der indischen Stadt Kanpur © IMAGO/Biswarup Ganguly

In der indischen Stadt Kanpur hat eine Familie 18 Monate lang ihren verstorbenen Angehörigen gepflegt. Sie waren davon ausgegangen, er war in einem Koma.

Kanpur - Im indischen Kanpur hat ein tragisches Missverständnis sein Ende gefunden. 2021 war ein Mann am Coronavirus erkrankt. Der 35-jährige Vimlesh wurde im Anschluss aufgrund einer Lungenentzündung in ein Krankenhaus gebracht. Der Buchhalter erlag an der Krankheit, die beide seine Lungenflügel erreicht hatte. Seine Familie ging jedoch davon aus, dass er sich lediglich in einem Koma befand und pflegte ihn aus diesem Grund für weitere 18 Monate, wie der Indien Express berichtete.

Koma-Irrtum in Indien: Arbeitgeber erkundigt sich über Verstorbenen

Alok Ranjan, Sprecher der zuständigen Gesundheitsbehörde in Indien sagte: „Die Person war am 22. April 2021, während der zweiten Corona-Welle, gestorben. Er hatte eine Lungenentzündung in beiden Lungenflügeln. Nachdem er gestorben war, wurde er in ein ortsansässiges Pflegeheim gebracht, wo er für tot befunden wurde. Zudem wurde eine Todesurkunde ausgestellt, die die Todesursache Lungenentzündung angab.“ Schließlich reichte der Arbeitgeber des Verstorbenen eine Beschwerde ein, da er nicht zur Arbeit erschien.

Koma-Irrtum in Indien: Polizei geht gegen niemanden vor

Immer wenn sich sein Büro nach ihm erkundigte, behauptete Vimleshs Familie, er sei krank, klärte ein Polizeibeamter auf: „Die Familie besorgte zudem Sauerstoffflaschen und behauptete gegenüber Nachbarn, er sei im Koma und werde zu Hause behandelt. Sie waren davon überzeugt, er wäre am Leben und wieder gesund werden.“

Infolge der Einäscherung des Leichnams, die letzten Endes durchgeführt wurde, ist der Fall für die Behörden jedoch nun abgeschlossen: „Da hier kein Verbrechen begangen wurde, werden wir gegen niemanden vorgehen“, äußerte sich ein Polizeibeamter. (lp)