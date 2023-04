Italien sieht Tötung als unausweichlich an - Bärenpark in Deutschland könnte für Bärin Gaia die Rettung sein

Von: Johannes Welte

Teilen

Das Bärengehege Casteller südlich von Trient © Provincia Trento

Wie geht es weiter mit der Bärin Gaia, die einen Jogger im norditalienischen Trentino getötet hat? In einem Bärenpark im Schwarzwald wäre prinzipell Platz für sie, Gaias Verwandtschaft ist schon dort. Eine Filmdiva unterstützt den Plan.

Trient/Bad Rippoldsau-Schapbach - Carabinieri bewachen die Bärenauffangstation Casteller am Stadtrand von Trient. Davor protestieren Tierschützer. Das von hohen Gittern und Starkstromzäunen abgeriegelte Gehege ist ein Hochsicherheitstrakt für Bären, die sich im Trentino zum Risiko für den Menschen entwickelt haben. Auch Gaia ist jetzt hierhergebracht worden, nachdem Förster sie am Dienstag eingefangen hatten. Die Carabinieri bewachen das Areal, damit keine Tierschützer die gefangene Bärin Gaia befreien oder Bärenhasser zur Selbstjustiz greifen können.

Umweltminister sieht Tötung als unausweichlich

Gaias Tage dürften allerdings gezählt sein: „Sie muss laut ISPRA getötet werden“, zitierte gestern die Trienter Zeitung L‘Adige den italienischen Umweltminister Gilberto Pichetto Fratin von Silvio Berlusconis Partei Forza Italia. ISPRA ist das nationale Umweltamt. Dessen Stellungnahme gilt als ausschlaggebend dafür, ob das Verwaltungsgericht Trient die Tötung Gaias absegnet oder nicht. Der Trienter Provinzpräsident Maurizio Fugatti von der rechten Lega Nord hatte die Tötung der Bärin angeordnet.

Links auf der Collage sieht man, wie Mitarbeiter des Trentiner Forstkorps den Transport der Bärin JJ4 („Gaia“), die in der Nacht auf Dienstag mit Hilfe einer großen Rohrfalle gefasst wurde, in ein Wildreservat vorbereiten. Rund zwei Wochen nach der tödlichen Attacke auf einen Jogger in Norditalien haben Förster die wildlebende Bärin JJ4 eingefangen. Braunbären dringen auch zunehmend in die OVB24-Region vor. Sollten sie zum Abschuss freigegeben werden? © picture alliance/dpa/Provinzregierung Trentino | picture alliance/dpa/Bernd Wüstneck (Collage)

Tierschützer klagten gegen die Anordnung, das Gericht setzte die Tötungsanordnung auf und will am 11. Mai endgültig entscheiden. Fratin erklärte morgens in der Frühstücksfernsehsendung „mattino cinque“, dass ISPRA als operativer Arm seines Ministeriums bereits der Tötung zugestimmt habe. Er deutete aber auch an, dass die Zahl der Bären im Trentino generell reduziert werden müsse. Er kritisierte die Ansiedlung der Bären aus Slowenien. „Das ist nicht dasselbe wie in den Abruzzen, wo die Koexistenz einfacher ist.“ In dem mittelitalienischen Gebirge gibt es ebenfalls eine Braunbärenpopulation, die allerdings wegen eines anderen Genpools kleiner ist, als die an das Hochgebirge angepassten Alpenbären.

Bärenpark hätte Platz, doch die Trentiner Behörden entscheiden

Brunos und Gaias Mutter Jurka im Alternativen Wolf- und Bärenpark Schwarzwald © Naturfoto Hofmann

Der Tierschutzverband LAV bat Fugatti, Gaia nicht zu töten, sondern in ein Gehege im Ausland zu verlegen. Infrage käme laut LAV der Alternative Wolf- und Bärenpark Schwarzwald, in dem bereits Gaias Halbschwester Isa (Kürzel DJ3) und ihre Mutter Jurka leben oder eine andere Einrichtung in Jordanien. Jurka ist auch Bär Brunos Mutter, der 2006 in Bayern geschossen wurde. Gaia und Isa wurden im Trentino eingefangen, weil sie keine Scheu vor Menschen hatten. Sie landeten ebenfalls zunächst im Gehege in Casteller, das die Größe eines Fußballplatzes hat.

Christopher Schmidt, Sprecher des Bärenparks in Bad Rippoldsau-Schapbach, bestätigt, dass die Geschäftsführung Gespräche über Gaias Rettung führt: „Als Tierschutzorganisation hat das Tier natürlich für uns höchste Priorität.“ Prinzipiell wäre Platz für Gaia. Schmidt gibt aber auch zu bedenken, dass erst geprüft werden müsse, ob der Bärenpark geeignet wäre, das offensichtlich recht energische Tier aufzunehmen. Schmidt: „Was letztlich das Beste für Gaia ist, können nur die ExpertInnen beurteilen, die im Trentino vor Ort sind und die sie kennen.“

Auch Film-Diva will Gaia retten

Viele Prominente wie die Film-Diva Ornella Muti (68, Der gezähmte Widerspenstige, Flash Gordon, Der Graf von Monte Christi etc.) wollen Gaia retten. „Hände weg von JJ4! Es wäre wahnsinnig, sie zu töten, nur weil sie sich verhalten hat wie ein Tier“, sagte die Film-Diva laut 20min.ch. Sie hatte am vergangenen Samstag mit ihrer Tochter Naike Rivelli in Rom an einer Demonstration für die Rettung Gaias teilgenommen.