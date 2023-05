Mindestens 84 Verletzte bei Gasunfall in Realschule

Von: Robin Dittrich

Bei einem Unfall an einer Realschule sind mindestens 84 Personen verletzt worden. Reizgas soll in einem Gebäude ausgetreten sein.

Kassel/Singen – Bei einem Gasunfall in einer Realschule sind am Mittwoch, dem 3. Mai 2023 über 84 Personen verletzt worden. Zu den Verletzten sollen Schüler so wie Lehrer gehören, Ermittlungen zum Hergang wurden eingeleitet.

Fast 90 Verletzte nach Reizgasaustritt in Realschule

In einer Realschule in Singen in der Nähe von Konstanz kam es zu dem mutmaßlichen Reizgasunfall. Unter den Verletzten sind vor allem Kinder, die sich zum Zeitpunkt des Unfalls in dem Gebäude aufhielten. Der Großteil der verletzten Personen erlitt nur leichte Verletzungen. 80 Kinder wurden in einer Halle erstversorgt und mussten nicht in ein Krankenhaus, wie eine Sprecherin bestätigte.

Bei einem Reizgasunfall in einer Realschule in Singen sind mindestens 84 Personen verletzt worden. © Arnulf Hettrich/Imago (Symbolbild)

Drei Kinder und eine Lehrerin mussten jedoch mit starken Atemwegsbeschwerden stationär in einem Krankenhaus behandelt werden. Wie es zu dem Unfall mit Reizgas kommen sollte, war zunächst unklar. Von der Feuerwehr wurden im gesamten Schulgebäude Messungen durchgeführt. Zusätzlich ermittelt die Polizei, ob es andere Ursachen für den Gasaustritt geben könnte.

Schüler klagten während Unterricht über Atemwegsprobleme

Aufgefallen war der Gasaustritt, als sich während des Unterrichts mehrere Schüler über Atemwegsprobleme beklagten. Inmitten der vierten Schulstunde wurde das gesamte Gebäude deshalb von Lehrkräften geräumt und der Notruf gewählt. Nach Eintreffen der Einsatzkräfte wurde das gesamte Gebiet um das betroffene Gebäude abgesperrt. Über Symptome klagten nach der Evakuierung nur fast 90 der 600 Schüler, die sich zum Zeitpunkt des Gasaustritts im Gebäude aufhielten.

Nach der Räumung der Schule konnten die Schüler von ihren Eltern abgeholt werden. Obwohl noch unklar zu sein scheint, wie es zu dem Reizgasunfall kommen konnte, soll der Unterricht am Donnerstag, dem 4. Mai 2023 bereits wieder regulär stattfinden, das teilte ein Sprecher der Stadt Singen mit.