Kontrolle eskaliert: Polizistin vor Shisha-Bar von 17-Jährigem brutal attackiert und gewürgt

Familie des Angreifers droht mit Vergeltung

von Denis Huber schließen

Zwei Polizeibeamte wollten in Essen in einer Shisha-Bar nur kontrollieren, ob sich Jugendliche zu Unrecht in dem Lokal aufhielten. Dann eskalierte die Situation, eine Beamtin ist nach einem brutalen Angriff dienstunfähig.