Entsetzliche Gräueltat an Journalistin: U-Boot-Mörder Madsen versucht aus Gefängnis zu fliehen - Großeinsatz!

Er wurde des Mordes an der Journalistin Kim Wall schuldig gesprochen, nun versuchte U-Boot-Mörder Peter Madsen offenbar zu fliehen.

Der Mörder von Journalistin Kim Wall versuchte am Dienstagmorgen aus dem Gefängnis zu fliehen.

Peter Madsen zerstückelte sein Opfer, er wurde zu einer lebenslangen Haft verurteilt.

Bei dem Polizeieinsatz in Kopenhagen steht auch der Verdacht eines Bomben-Gürtels im Raum.

Update vom 20. Oktober, 12.30 Uhr. Wie das dänische Blatt „Ekstra Bladet“ weiter berichtet, sitze Madsen aktuell noch immer auf dem Grünstreifen, rund 400 bis 500 Meter vom Gefängnis entfernt. Der Einsatzort sei weiträumig abgesperrt. Auf den Videos der Zeitung deutlich zu sehen: der verurteilte Mörder trägt tatsächlich einen gürtelartigen Gegenstand um den Bauch. Er soll demnach damit drohen, bei einem Zugriff der Polizei eine Bombe zu zünden. Die Polizei twitterte nun, dass ein Mann bei dem Einsatz mittlerweile festgenommen worden sei. Ob es sich bei der Person um Madsen handelt, ist nicht bekannt.

Das Verbrechen an der Journalistin Kim Wall schockierte, erst vor wenigen Monaten hatte Madsen den Mord an ihr gestanden.

Ursprungsmeldung vom 20. Oktober 2020, 12 Uhr: Kopenhagen - Das Verbrechen an der Journalistin Kim Wall sorgte weltweit für Entsetzen, nun versuchte der wegen ihrer Ermordung zu lebenslanger Haft verurteilte dänische U-Boot-Bauer Peter Madsen aus dem Gefängnis zu fliehen. Wie die dänische Zeitung „Ekstra Bladet“ berichtet, sei es am Dienstag aus diesem Grund zu einem Großeinsatz der Polizei in Kopenhagen gekommen. Demnach soll Madsen versucht haben, aus dem Gefängnis zu fliehen.

Peter Madsen har forsøgt at flygte fra fængslet https://t.co/fK7Z1x7PeM pic.twitter.com/2SZ3Q1gnqg — Ekstra Bladet (@EkstraBladet) October 20, 2020

Kopenhagen: U-Boot-Mörder Peter Madsen flieht aus Gefängnis - Aktuell Großeinsatz

Auf der Homepage der Zeitung ist ein kurzes Video des Mörders zu sehen. Madsen sitzt dabei neben einer Straße in einer Grünanlage, von Einsatzkräften umgeben. Wie das Blatt weiter berichtet, soll der Einsatz aktuell noch laufen, auch Experten zum Entschärfen einer Bombe seien vor Ort. Es sei unklar, ob Madsen tatsächlich bewaffnet sein könnte. Demnach soll Madsen aus dem Gefängnis entkommen sein, indem er mit einer Bombe gedroht hatte. Das Blatt will auch eine Art Gürtel am Körper des Mörders entdeckt haben. Diese Informationen sind bislang jedoch unbestätigt.