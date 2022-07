Schüsse in Kopenhagener Einkaufszentrum: Polizei bestätigt mehrere Tote – und nennt Details zum Verdächtigen

Von: Florian Naumann

Teilen

Einsatzkräfte der Polizei führen eine Person zu einem Polizeifahrzeug neben dem Einkaufszentrum Field‘s. © Claus Bech/dpa

In einem Einkaufszentrum in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen sind laut Polizei Schüsse gefallen. Tote und Verletzte sind zu beklagen, ein Verdächtiger ist in Gewahrsam.

Update vom 3. Juli, 21.15 Uhr: Die Schüsse in einem Kopenhagener Einkaufszentrum haben mehrere Tote und Verletzte gefordert. Das bestätigte die Polizei vor wenigen Minuten in ihrem Pressestatement. „Es ist sehr, sehr ernst – und glücklicherweise selten, dass so etwas geschieht“, erklärte Polizei-Chefinspektor Søren Thomassen laut einem Bericht des Senders DR. Die aktuellen Informationen und Kenntnisse seien noch mit Unsicherheiten behaftet, die Ermittler würden mit voller Kraft an der Aufklärung arbeiten.

Dennoch hat die Polizei erste Details zur festgenommenen Person preisgegeben: Laut Thomassen handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 22-jährigen „ethnischen Dänen“. Der Mann sei in unmittelbarer Nähe des Tatorts festgenommen worden. Hinweise auf weitere Täter gebe es derzeit nicht. Thomassen wollte nicht ausschließen, dass es sich um einen Terror-Akt gehandelt haben könnte.

Am Rande der schrecklichen Vorkommnisse gibt es weiteren Klärungsbedarf: Der Popstar Harry Styles sollte in der Royal Arena in unmittelbarer Nähe des Tatorts auftreten. Bis zu 16.000 Zuschauer finden in der Halle Platz, Postings in den sozialen Medien zeigten volle Ränge. Nach Informationen einer DR-Reporterin will der Sänger allerdings im Lichte der Geschehnisse auf den Auftritt verzichten. Die Zuschauer vor Ort wurden offenbar zunächst nicht über die geplante kurzfristige Absage informiert.

Update vom 3. Juli, 20.28 Uhr: Aus Kopenhagen könnten in Kürze weitere Informationen zu den Schüssen im Einkaufszentrum Field‘s verlautbart werden: Die Polizei hat für 20.45 ein Presse-Statement angekündigt.

Drei Verletzte nach Schüssen in Kopenhagen - weitere Opfer nicht auszuschließen

Update vom 3. Juli, 19.56 Uhr: Mittlerweile sind nach Schüssen in einem Kopenhagener Einkaufszentrum drei verletzte Personen in das Rigshospital, das größte Krankenhaus der dänischen Hauptstadt, eingeliefert worden. Das bestätigte die Einrichtung der News-Redaktion des Senders DR. Unklar ist dem Bericht zufolge, ob es noch weitere Verletzte gibt. Die Polizei forderte zuletzt im Einkaufszentrum befindliche Menschen auf, sich nicht vom Fleck zu rühren und auf das Eintreffen der Sicherheitskräfte zu warten.

Ein in der Nähe des Tatorts geplantes Konzert des Popstars Harry Styles soll unterdessen offenbar wie geplant stattfinden. Das dänische Königshaus hat hingegen einen aus Anlass des Tour-de-France-Gastspiels in Dänemark geplanten Empfang abgesagt.

Schüsse in Kopenhagen: Bürgermeisterin sieht „sehr ernste“ Lage

Update vom 3. Juli, 19.42 Uhr: Weiterhin sind viele Fragen rund um die Schüsse in einem Kopenhagener Einkaufszentrum offen. Die dänische Hauptstadt hat laut einem Bericht des Senders DR mittlerweile einen Krisenstab einberufen.

„Wir wissen noch nicht mit Sicherheit, wie viele verletzt oder getötet wurden, aber die Angelegenheit ist sehr ernst“, erklärte Bürgermeisterin Sophie Hæstorp Andersen in einem Tweet. Eine Frau schilderte dem TV-Kanal, ihre Tochter habe am Telefon von mehreren, zeitlich getrennten Schüssen berichtet. Diese Informationen sind nicht offiziell bestätigt.

Aktuelle TV-Bilder zeigen Polizeiabsperrungen rund um das Gelände der Shopping-Mall Field‘s, aber auch Krankenwagen auf dem Gelände. Die Verkehrsbetriebe haben unterdessen den U-Bahn-Betrieb im betroffenen Viertel Ørestad eingestellt.

Ein Krankenwagen am Kopenhagener Einkaufszentrum Field‘s - die Polizei ist nach einer Schießerei im Großeinsatz. © Olafur Steinar Gestsson/dpa

Kopenhagen unter Schock: Schüsse in Einkaufszentrum – Polizei nimmt eine Person fest

Update vom 3. Juli, 19.34 Uhr: Die Polizei in Kopenhagen hat nach eigenen Angaben in Zusammenhang mit den Schüssen im Einkaufszentrum Field‘s eine Person festgenommen. Nähere Angaben wollten die Ermittler zunächst nicht machen. Derzeit arbeite man daran, sich einen Überblick zu schaffen, hieß es in einem Tweet.

Kopenhagen: Schüsse in Einkaufszentrum – „Mehrere Menschen getroffen“

Erstmeldung: Kopenhagen/München – In einem Einkaufszentrum in Kopenhagen sind am Sonntagabend Schüsse gefallen. Wie viele Menschen verletzt wurden und ob es Tote gab, war zunächst unklar.

Mehrere Menschen seien getroffen worden, teilte die dänische Polizei auf Twitter mit. „Wir sind vor Ort, es wurden Schüsse abgefeuert und mehrere Leute wurden getroffen“, erklärte die Polizei. Wer sich noch in dem Gebäude aufhalte, solle auf die Ankunft der Polizei warten. Alle anderen Menschen sollten dem Bereich fernbleiben.

Kopenhagen: Schüsse in Einkaufszentrum – Großkonzert in der Nähe geplant

Die Polizei habe massive Verstärkung zu dem großen Einkaufszentrum Field‘s geschickt, hieß es. Als die ersten Schüsse fielen, hätten mehr als hundert Menschen rennend das Einkaufszentrum verlassen, berichteten dänische Medien unter Berufung auf Augenzeugen.

Das Field‘s ist ein großes Einkaufszentrum im relativ neuen Viertel Ørestad im Süden von Kopenhagen. In der Nähe befindet sich auch die große Mehrzweckhalle Royal Arena. Dort war am Sonntag ein ausverkauftes Konzert des britischen Sängers Harry Styles geplant. Auch ein Bahnhof der Zuglinie über die bekannte Öresund-Brücke nach Schweden befindet sich in der Umgebung. (dpa/AFP/fn)