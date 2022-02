Feuer-Drama auf Autofähre vor Korfu: Immer noch Vermisste - Video zeigt Flammen-Inferno

Dicker, schwarzer Rauch stieg am Freitagmorgen aus der Autofähre „Euroferry Olympia“ vor Korfu auf. © Lazos Madikos/dpa

Eine Autofähre ist vor Korfu im Ionischen Meer in Flammen aufgegangen. Griechische und italienische Boote evakuierten knapp 300 Menschen. Elf Passagiere weiterhin vermisst.

Update vom 18. Februar, 21.48 Uhr: Vor Korfu ist auf einer Autofähre ein Feuer ausgebrochen. Die meisten Menschen an Bord konnten von den Rettungsschiffen in Sicherheit gebracht werden. Zwei Männer saßen am frühen Abend jedoch noch fest. Einer Spezialeinheit des griechischen Rettungsdienstes ist es am Freitagabend jedoch gelungen, die zwei Männer aus der brennenden Autofähre „Euroferry Olympia“ zu retten. Die beiden hatten seit dem Morgen in Kontakt mit den Hilfskräften gestanden, sie waren unter Deck eingeschlossen. Der Staatssender ERT zeigte Aufnahmen von einem Hubschrauber, der Helfer abseilte und die Männer anschließend aufnahm.

Zudem wurde berichtet, dass mindestens weitere fünf Menschen überlebt haben könnten - diese Information wurde jedoch bisher nicht von der Küstenwache bestätigt. Die Rettungskräfte setzten ihren Einsatz fort, denn neben den zwei Geretteten galten insgesamt weitere elf der 290 offiziell erfassten Passagiere und Besatzungsmitglieder als vermisst. Bei ihnen soll es sich vornehmlich um Lkw-Fahrer handeln, die die Nacht in ihren Fahrzeugen auf den Garagendecks verbracht hatten.

Fähre vor Korfu in Flammen: Mehrere Menschen wurden verletzt

Erstmeldung: Athen - Die Autofähre hatte den Hafen Igoumenitsa in Griechenland verlassen und war auf dem Weg zum italienischen Hafen Brindisi, als das Feuer plötzlich ausbrach. Der Kapitän forderte die Passagiere und Besatzung auf, die Fähre zu verlassen. Videos in den sozialen Medien zeigen, wie die „Euroferry Olympia“ in Flammen stand.

Ob es alle in die Rettungsboote geschafft haben, ist zunächst noch unklar. Ein Patrouillenschiff der italienischen Guardia di Finanza war Berichten zufolge als eines der ersten Rettungsschiffe vor Ort. Andere Schiffe aus der Region waren auch an der Rettungsaktion beteiligt. Auch Fischer eilten den Menschen auf der Fähre zur Hilfe. „Wir können Explosionen hören, das müssen Frachtlaster sein“, sagte Nikos Bardis, einer der Fischer, auf ERT.

Bei dem Feuer auf der Fähre sind mehrere Menschen verletzt worden, darunter zwei Passagiere und ein Besatzungsmitglied. Die drei Verletzten seien vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Auf Fernsehbildern war zu sehen, dass der 42-jährige Mann mit Atemproblemen nur mit Mühe laufen konnte und von Feuerwehrleuten gestützt werden musste. Er wurde auf Korfu ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt waren 237 Passagiere und 51 Besatzungsmitglieder an Bord der „Euroferry Olympia“, teilten Rettungskräfte mit.

Fähre vor Korfu in Flammen: Mindestens zwei Menschen eingeschlossen

Zwei Menschen saßen laut griechischer Küstenwache noch auf der in Flammen stehenden „Euroferry Olympia“ fest, zu ihrer Rettung wurde ein Hubschrauber losgeschickt. Zwei Fahrer, die sich in dem Fahrzeugen vorbehaltenen Laderaum befanden, hätten per Telefon um Hilfe gerufen und sollten nun von einem Hubschrauber abgeholt werden.

Zuvor hatte die Gouverneurin der Ionischen Inseln, Rodi Kratsa, im Fernsehsender ERT gesagt, alle Passagiere seien „sicher“ auf Rettungsbooten nach Korfu gebracht worden. Berichte griechischer Medien, dass an Bord noch Menschen vom Feuer eingeschlossen seien, bestätigte sie nicht. Es gab Befürchtungen, dass blinde Passagiere an Bord waren. Es kommt hin und wieder vor, dass sich Migranten auf Fähren von Griechenland nach Italien schleichen.

Flammen-Drama auf Autofähre in Griechenland: Feuer unter Deck ausgebrochen?

„Wir hörten, dass das Feuer im Laderaum ausgebrochen war, aber es war nicht sicher“, sagte ein Mann, der nach eigenen Angaben an Bord war, dem Sender Skai TV. „Es dauerte 15 Minuten, bis das Feuer das Deck erreichte.“ Die überwiegend italienische Besatzung habe „einfach perfekt“ auf die Gefahr reagiert, berichtete der Mann. Andere Passagiere sprachen von „Panik an Bord“.

Nach Angaben der Küstenwache hatte der Fährkapitan die Passagiere nach Ausbruch des Feuers aufgefordert, das Schiff sofort zu verlassen. Gleichzeitig seien italienische und griechische Patrouillenboote und Schlepper der Küstenwache sowie Feuerwehrleute aus Korfu an den Unglücksort entsandt worden. Ebenfalls an dem Rettungseinsatz beteiligt waren demnach eine Fregatte und zwei Hubschrauber der griechischen Marine.

Flammen auf Autofähre vor Korfu: Brandursache noch unklar

Die Brandursache war zunächst unklar. Möglicherweise sei das Feuer von einem auf der Fähre abgestellten Lastwagen ausgegangen, berichtete die italienische Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf die Besatzung.

Die „Euroferry Olympia“ fährt derzeit unter italienischer Flagge. Das 1995 erbaute Schiff gehört der italienischen Reederei Grimaldi.

Zwischen der griechischen Westküste und der italienischen Adria gibt es einen regen Fährverkehr. Vor der Adriaküste hatte sich im Dezember 2014 ein Brand an einer zwischen Patras und Ancona verkehrenden Fähre ereignet. Bei dem Unglück starben 13 Menschen, darunter neun Passagiere. (afp/ dpa/ml)

Ein Feuer-Inferno tobte vergangenen Sommer in Griechenland: Ein schockierendes Video vom Schiff zeigt die Flammenhölle.