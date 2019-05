Todes-Drama auf Korsika: Welle reißt deutsche Touristin ins Meer - Details zum Opfer

An Korsikas Stränden wird niemand von einer Sturmflut o.ä. ins Wasser gerissen. Es gibt dort nur sehr viele Touristen, die weder die gelben noch die roten Warnflaggen respektieren, ins Wasser tappen - und dann passiert was. Dabei handelt es sich nicht nur um 60Jährige. Es sind halt Besserwisser

Warum in die Fremde schweifen, wo das Gute liegt so nah?

Nur auf einer der nordfriesischen Inseln lässt sich besser und sicherer bei Sturm "Seawatchen". Aber auch im Rest Nordfrieslands wissen Touristen oft nicht, was sie tun.

Die Risikoabwägung muss bei solchen Spaziergängen grundsätzlich immer erst durch sturmerprobte Experten erfolgen, womit nicht die Wetterfrösche gemeint sind. Selbst längst nicht alle in Deutschlands Norden am Weltnaturerbe Wattenmeer lebende Menschen wissen, wohin sie sich bei Sturm begeben können, um das beeindruckende Naturschauspiel von Wind und Wellen zu beobachten.

An der Nordsee ereignen sich in Nordfriesland die stärksten Sturmschauspiele, die viele Menschen auch aus anderen Regionen Deutschlands und der Welt im zunehmenden Maße beeindrucken. In Dagebüll, an der Westküste Schleswig-Holsteins, geht man als sturmerprobter Küstenbewohner, anders als viele diesbezüglich unbedarfte Urlauber dort, bei solchen Wetterlagen demnach besser nicht an die Mole. Man läuft Gefahr, wie die Frau auf Korsika, von einer Welle erfasst und mitgerissen oder auf dem oft nur wenige Zentimeter hohen Film, der von ihrem ins Meer zurücklaufenden Wasser herrührt, wie auf einer Eisbahn, unwiederbringlich mitgenommen zu werden, um, wie auf Aquaplaning, ohne Halt zu finden, über die Kante der Mole am Fähranleger für die Fähren nach Föhr oder Amrum oder der befestigten Abschnitte am Strand gespült zu werden.

Wohingegen man auf der Insel Sylt, an der dem Meer zugewandten Seite der Insel, selbst bei Stürmen mit der durchschnittlichen Windstärke von 10 bis 12 Bft., in Böen auch gern einmal bis 13 ansteigend, auf dem Kamm der Dünen bei Westerland stehen und sich eines der beeindruckendsten Naturschauspiele der Welt ansehen kann. Dort gewinnt man einen nachhaltigen Eindruck von der Gewalt des Wassers.

Rund zehn Meter sind die Dünen dort im Durchschnitt hoch. An ihrem Fuße und auf den davorliegenden Strandabschnitten sind Tetrapoden zum Küstenschutz installiert. Die Höhe der "Dreibeine" beträgt rund 2,50 Meter im Durchmesser und sie sind tonnenschwer, weil aus Beton gegossen. Jedes einzelne der gespreizten Beine, von denen zwei zusammen mit dem Körper in der Mitte, wo sie zusammenlaufen und dessen Dicke auch noch einmal knapp einen Meter ausmacht hat für sich einen Durchmesser von bis ca. 1,5 m. Sie liegen gekippt, stehen auf dem Körper sowie zwei der Abspreizungen, wobei sich das dritte Betonteil zumeist seitlich in die Luft streckt. Das gibt ihnen, in einem Feld aufgestellt halt und soll den Sand am Strand davor bewahren, dass er ins Mehr gespült wird.

Bei starkem Sturm und entsprechendem Wellengang sieht man, dass sich die Tetrapoden mit bewegen oder manchmal, wie beim Würfeln, durcheinander geworfen werden und dabei federleicht erscheinen. Flaut der sturm kur ab, zieht sich das Wasser zurück. Die Spitzen der Tetrapoden sind zu sehen oder sogar der Sand liegt kurz frei. Beim nächsten Brecher, wiederholt sich das Schauspiel. Das Wasser ist mit Gewalt in Sekundenbruchteilen an die Dünenwand geprallt und steht so lange der Druck des Windes auf die Düne vom Meer aus durch den Sturm anhält, für kurze Zeit lediglich 30 bis 50 cm unter dem Dünenkamm. Unter den Füßen vor sich hat der geneigte Beobachter dann eine Wassersäule von zehn Metern stehen. Bei dem Winddruck fällt es jedoch schwer zu atmen. Der einhergehende Regen und die Tropfen der Gischt prickeln im Gesicht.

Ein Restrisiko besteht bei dieser sichereren Art des "Stormy Seawatchings" aber auch. Zu beachten ist, dass vor Kampen und Wenningstedt , neben den Kliffkanten, auch die Dünenwände steiler sind und Dünen selbst nicht so hoch und fest sind, wie auch vor Rantum oder Hörnum, wo bei Sturm der meiste Sand vom Strand der Insel abgespült wird. Es ist ratsam, die Bodenbeschaffenheit und Breite des Kammes des Dünenabschnittes, worauf man sich bei Sturm bewegen will, und hier insbesondere die Festigkeit der Kammspitze zu beachten und zu kennen. Denn hier führt die gewaltige Kraft des Wassers dazu, dass auch Dünenteile vom Kamm bis zum Fuß der Düne heraus brechen und vom Meer mitgenommen werden.

Bei den meisten Dünen in Westerland knabbert die Nordsee in den meisten Fällen nur. Dort wird lediglich bis zu einer Höhe von zumeist lediglich drei Metern vom Fuß der Düne von den Nordseewellen Sand abgetragen. Das reicht nicht, um höhere Teile der Düne absacken zu lassen. Das Risiko ist dort also entscheidend geringer, dass man beim "Stormy Seawatching", zusammen mit Teilen der Düne von den größeren Brechern mitgenommen wird.

Die beste Zeit fürs Vergnügen ist zwischen Anfang Januar und Mitte Februar. Zu empfehlen ist empfindlicheren Naturen, sich warm anzuziehen, festes Schuhwerk, auf gar keinen Fall Gummistiefel, und um sich den Kopf vor Kälte zu Schützen, eine Sturmhaube (Balaklava) zu trage. Denn die Kapuze der Windjacke reicht nicht, das Gesicht zu schützen. Hilfreich ist zudem, sich vielleicht eine Schwimm- oder Skibrille aufzusetzen, damit die Augen beim eiskalten Wind nicht zu tränen beginnen und vor Schnee-, Hagel- oder Regen geschützt werden.