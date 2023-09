Aufenthalt in Berghütte: Kleines Mädchen (2) isst Käse und landet mit Nierenversagen in Klinik

Von: Michelle Brey

Ein Kleinkind liegt im Krankenhaus in Italien. Es leidet an einem Syndrom, ausgelöst durch E.Coli-Bakterien. Gegen den Betreiber einer Molkerei wird ermittelt.

Coredo - Der Besuch einer Berghütte samt Molkerei in Coredo, Trentino-Südtirol, hat für ein zwei Jahre altes Mädchen ungeahnte Folgen. Seit Mitte Juli befindet es sich in einem Krankenhaus in Padua, Italien. Ursache war offenbar ein Stückchen Käse. Das berichten die italienischen Zeitungen Corriere del Trentino und Trento Today.

Südtirol: Zweijähriges Mädchen im Krankenhaus - E.Coli-Bakterien offenbar Auslöser

Die Zweijährige hatte sich einige Tage nach dem Besuch der Almhütte mit ihren Eltern unwohl gefühlt. Zunächst geriet den Berichten zufolge das Wasser der Berghütte als Ursache in den Verdacht. Diese liegt knapp eine Stunde entfernt von Bozen. Ergebnisse von Laboruntersuchungen lieferten schließlich anderweitige Erkenntnisse mit Blick auf den ernsten Zustand des Kindes.

Der Verzehr von Käse einer Molkerei in Südtirol ist offenbar der Grund für den ernsten Gesundheitszustand einer Zweijährigen. (Symbolbild) © Wirestock/Imago

Demzufolge enthielt das kleine Stück Käse aus Rohmilch Stämme von Escherichia-Coli-Bakterien, auch bekannt als E.Coli. Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) informiert zu den Bakterien auf seiner Website: „Bestimmte Stämme von Escherichia coli können bei Tieren und Menschen schwerwiegende Erkrankungen hervorrufen.“

Dem Robert-Koch-Institut (RKI) zufolge werden jene Bakterien als EHEC bezeichnet, die schwere Erkrankungen hervorrufen können. EHEC steht für Enterohämorrhagische Escherichia coli. Zu den EHEC-Erkrankungen zählt auch die Erkrankung des kleinen Mädchens. Den Berichten zufolge wird sie wegen „HUS“ behandelt. Dabei handelt es sich um ein hämolytisch-urämisches Syndrom, welches sich unter anderem, wie bei dem betroffenen Kind auch, durch Nierenversagen auszeichnet.

EHEC-Infektionen: Wie werden sie übertragen?

Laut RKI können EHEC-Infektionen „auf vielfältige Art und Weise übertragen werden“. Es handele sich stets um eine „unbeabsichtigte orale Aufnahme von Fäkalspuren, wie z.B. bei Kontakt zu Wiederkäuern oder beim Verzehr kontaminierter Lebensmittel“.

Dem BfR zufolge „sind besonders tierische Lebensmittel wie Fleisch- und Milchprodukte gefährdet“, mit den Keimen verunreinigt zu werden.

Kontaminiertes Wasser und Mensch-zu-Mensch-Übertragungen nennt das RKI als weitere Übertragungswege. Auch Übertragungen von Tier zu Mensch sind möglich.

Fall in Südtirol: Kind erkrankt nach Konsum von kleinem Stück Käse schwer - Ermittlungen laufen

Laut Trento Today laufen bereits Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und des Gesundheitsamtes gegen den Betreiber der Molkerei. In den Untersuchungen gehe es um schwere Körperverletzung sowie einen Verstoß gegen das Gesetz über die Zubereitung und Verabreichung von Lebensmitteln. 450 Laibe des Käses wurden beschlagnahmt.

In Deutschland kommt es aufgrund von E.Coli-Bakterien gelegentlich zu Lebensmittelrückrufen. So warnte ein Hersteller Ende 2022 vor dem Verzehr von Mehl. (mbr)