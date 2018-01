Krankenhaus! Dschungelcamp-Moderatorin bricht sich die Knochen

Die RTL-Moderatorin Susanna Ohlen sollte das Dschungelcamp „Ich bin ein Star - holt mich hier raus“ moderieren - stattdessen liegt sie mit Knochenbrüchen im Krankenhaus.

Canberra - Die „Guten Morgen Deutschland“-Moderatorin Susanna Ohlen (32) sollte eigentlich aus dem Dschungelcamp über Prüfungen, Camp-Klatsch und Neuigkeiten berichten - doch dann passierte das Unglück. Und „Ich bin ein Star - holt mich hier raus“ muss auf sie verzichten - bitter für die Fans.

Die Moderatorin brach sich, kaum in Australien angekommen, das Sprunggelenk innen und außen - eine dreistündige OP und ein Aufenthalt im Krankenhaus waren die Folge. Nicht nur wegen der verpassten Chance auf den Dschungelcamp-Bericht ist das ärgerlich - auch so weit weg von zu Hause im Krankenhaus zu liegen, ist sicher alles andere als schön. „Was für ein Schock: mein 1. Bruch, 3 Stunden OP & das in der Ferne“, schrieb Susanna Ohlen traurig auf ihrer Facebook-Seite.

Die 33-Jährige veröffentlichte Fotos von dem Gips - und von der Röntgenaufnahme ihres Beines. „Schon beim Anblick denkt man AUA“, kommentierte sie ihr Bild treffend.

Inzwischen ist die Moderatorin wieder unterwegs. Im Moment jedoch noch auf Krücken - das mit dem Bericht über „Ich bin ein Star - holt mich hier raus“ wird somit wohl trotzdem eher nichts.

