Streit in Ischgl eskaliert: Deutscher in Österreich bewusstlos geschlagen

Von: Linus Prien

Österreichische Polizei in Ischgl (Symbolbild). © Liebl Daniel/ IMAGO

Eine Auseinandersetzung in Österreich endete für einen Deutschen im Krankenhaus. Der Mann wurde in Ischgl bewusstlos geschlagen.

Ischgl - Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung vor einem Lokal in Ischgl in Tirol ist nach Polizeiangaben ein Mann bewusstlos geschlagen worden. Der 42-Jährige sei nach einem Fausthieb ins Gesicht bewusstlos zu Boden gegangen und dabei mit dem Kopf auf dem Asphalt aufgeschlagen, berichtete die österreichische Polizei am Samstag (21. Januar). Das Opfer sowie zwei Begleiter (39 und 36 Jahre alt), die unverletzt blieben, kommen aus Bad Herrenalb in Baden-Württemberg.

Der Zwischenfall ereignete sich in der Nacht zu Freitag. Die drei Männer waren mit zwei anderen aneinandergeraten, die zunächst flüchteten, später jedoch von der Polizei festgenommen wurden. Das verletzte Opfer musste nach der Erstversorgung vor Ort ins Krankenhaus Zams eingeliefert und dort in der Intensivstation aufgenommen werden, schreibt die Kronen Zeitung.

Auseinandersetzung in Ischgl: Mutmaßliche Täter wurden gefasst

„Im Zuge umfangreicher Ermittlungen konnten die Verdächtigen ausgeforscht werden“, berichtet die Kronen Zeitung weiter. Bei den mutmaßlichen Tätern handelte es sich laut Mitteilung der Polizei um einen 28-jährigen Dänen und einen 30-jährigen Kongolesen.

Beide Verdächtige gaben zu, bei der Auseinandersetzung dabei gewesen zu sein. „Die Körperverletzung an dem 42-jährigen Deutschen bestritt der Däne jedoch“, schilderten die Ermittler. Weitere Erhebungen sind im Gange. Das Duo von der Staatsanwaltschaft in Österreich angezeigt. (dpa/lp)