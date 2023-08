Zecken-Mythos doch nicht ganz falsch: So gelangen die Blutsauger auf den Körper

Von: Michelle Mantey

Eine neue Studie zeigt, dass Zecken Distanzen überwinden, obwohl sie mit ihren Beinen nicht springen können. Ein besonderes Phänomen hilft ihnen dabei.

Kassel – Die Risikogebiete für Zecken breiten sich immer weiter Richtung Norden aus. Daher gilt es, bestimmte Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um sich vor einem Biss zu schützen. Denn der Zeckenbiss ist nicht ungefährlich: Sie können Krankheiten wie Borreliose übertragen. Lähmungserscheinungen, Nervenschmerzen oder eine Hirnhautentzündung können die Folge sein. Viele meiden daher hohe Gräser und Büsche, damit die kleinen Tiere sich nicht an der menschlichen Haut festhalten können.

Lange gab es den mittlerweile widerlegten Mythos, dass Zecken einfach von Bäumen springen. Doch ein Forscherteam der Universität Bristol fand nun heraus, dass Zecken zwar nicht springen, sie jedoch durch elektrostatische Anziehung angezogen werden. So können sie ihren Wirt auch dann erreichen, wenn ihre Beine ihn nicht direkt berühren. Dabei überwinden sie eine Distanz, die um ein Vielfaches größer ist als ihr eigener Körper.

Zecken können zwar nicht springen, doch eine Untersuchung der Universität Bristol zeigte, dass die durch statische Elektrizität angezogen werden können. (Symboldbild) © blickwinkel/IMAGO

Forschungen zeigen, dass Zecken durch elektrostatische Anziehung auf ihren Wirt „springen“

Menschen und Tiere können sich elektrostatisch aufladen, das zeigt sich vor allem, wenn die Haare durch Reibung wortwörtlich zu Berge stehen. Tiere können durch das Reiben an Gräsern eine so hohe Spannung aufbauen, die zum Teil höher ist als die aus der Steckdose, so das Forschungsteam. Erste Untersuchungen mit Kaninchenfell zeigten, wie die Zecken mehrere Zentimeter durch die Luft gezogen wurden.

Daher gehen die Forscher davon aus, dass auch Milben, Flöhe oder Läuse möglicherweise durch elektrostatische Anziehung zum Tier gelangen. Durch diese Erkenntnis können nun neue Schutzmaßnahmen erforscht werden, die eine Anziehung verhindern. So lange gelten zum Schutz vor Zecken noch folgende Maßnahmen:

Lange Kleidung

Geschlossene Schuhe

Hosenbeine in die Socken stecken

in die stecken Verwendung von Anti-Zecken-Sprays auf Haut und Kleidung

auf Haut und Kleidung Quelle: Robert-Koch-Institut

Zecken, die einen „anspringen“ sollten möglichst schnell entfernt werden

Nach dem Sparziergang im Freien sollte der Körper gründlich nach Zecken abgesucht werden. Laut dem RKI findet man sie häufig an versteckten Stellen wieder, wie am Haaransatz, den Ohren oder den Achseln. Auch am Bauchnabel oder Genitalbereich können sie sich festgebissen haben. Ist die Zecke entdeckt, so sollte sie schnellstmöglich entfernt werden, um eine Ansteckung mit Krankheiten zu vermeiden. Kürzlich fanden Forscher den ersten Nachweis des Alongshan-Virus (ALSV) aus China durch Übertragung von Zecken in Deutschland.

Mit einer Pinzette oder einem speziellen Hilfsmittel zur Zeckenentfernung kann die Zecke gerade nach oben herausgezogen werden. Eine Drehbewegung gilt es zu vermeiden. Laut Apotheken Umschau sollte das Hilfsmittel möglichst nah an der Haut angesetzt werden. Ist keine Pinzette oder Zange vorhanden, so kann die Zecke auch vorsichtig mit dem Fingernagel entfernt werden. Wichtig ist es, die Zecke mit Kopf herauszuziehen. Dieser darf nicht in der Haut stecken bleiben.

Im Anschluss wird die Einstichstelle desinfiziert. Bis zu einer Woche kann noch eine rote Stelle erkennbar sein. Bei Unsicherheiten oder Auftreten von grippeähnlichen Symptomen sollte ein Arzt aufgesucht werden. (mima)