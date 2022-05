Krankheitstage wegen Regelschmerzen – Spanien plant neues Gesetz, Kritiker befürchten Nachteile für Frauen

Zusätzliche Krankheitstage bei starken Regelschmerzen, diese soll ein neues Gesetz in Spanien betroffenen Frauen ermöglichen. Doch Kritiker befürchten daraus resultierende Nachteile für das weibliche Geschlecht.

Madrid – Schlichte Biologie, allgemein bekannt und trotzdem ein Tabuthema: Monatlich bekommen gebärfähige Frauen ihre Periode. Nicht wenige davon leiden im Rahmen der Regelblutung unter teils heftigen Schmerzen, werden von Krämpfen, Durchfall, Übelkeit und Kreislaufbeschwerden, manchmal sogar von Migräne und Fieber geplagt. Aufgrund ihres natürlichen Auftretens ist die Menstruation dogmatisch nicht als Krankheit einzuordnen – dennoch will die spanische Regierung betroffenen Frauen mit einem neuen Gesetz ermöglichen, im Falle heftiger Symptome zusätzliche Krankheitstage in Anspruch nehmen zu können.

Krank wegen der Periode – Spanisches Gesetz soll Frauen bei Regelschmerzen entlasten

Drei bezahlte, zusätzliche Krankheitstage pro Monat will die linksgerichtete, spanische Regierung unter dem sozialistischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez am Dienstag, 17. Mai, voraussichtlich beschließen. Die Neuregelung für, von starken Menstruationsbeschwerden betroffene Frauen ist laut dpa Teil der geplanten Reform des Abtreibungsrechts in Spanien. Eingebracht hatte den Vorschlag Gleichstellungsministerin Irene Montero vom kleineren, linksalternativen Koalitionspartner Unidas Podemos. „Wir werden das Recht von Frauen mit schmerzhaften Monatsblutungen auf eine besondere vorübergehende Verhinderung gesetzlich anerkennen, die vom ersten Tag an vom Staat bezahlt wird“, teilte die Psychologin am Freitag, 13. Mai, via der Social-Media-Plattform Twitter mit.

Die Regelung wäre die erste ihrer Art in Europa. Ermöglicht würde Frauen demnach, bei starken Beschwerden im Zuge der Periode auf ein ärztliches Attest hin drei zusätzliche Krankheitstage pro Monat in Anspruch nehmen zu können, in schwerwiegenden Fällen sogar fünf Stück. „Wir reden nicht von einem leichten Unwohlsein, sondern von schweren Symptomen wie Durchfall, heftigen Kopfschmerzen und Fieber“, betonte die Gleichstellungs-Staatssekretärin Angela Rodríguez (Unidas Podemos) AFP-Berichten zufolge bereits Anfang April. Im Zuge der Novellierung soll auch eine Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Damenhygieneartikel wie Binden und Tampons erfolgen.

Spanisches Gesetz verspricht Krankheitstage für Regelschmerzen – Kritiker befürchten Nachteile auf dem Arbeitsmarkt

Doch das geplante Zugeständnis zusätzlicher Krankheitstage für von Mestruationsbeschwerden betroffene Arbeitnehmerinnen stößt auch auf Kritik. Einige Kabinettsmitglieder äußerten bereits Bedenken, dass die, der Natur der Sache nach nur für Frauen greifende Regelung selbigen auf dem Arbeitsmarkt Nachteile bringen könnte. Denn obwohl die Novelle vorsieht, dass entsprechende Kosten vom Staat getragen werden sollen, könnten Arbeitgeber dennoch dazu tendieren, bevorzugt männliche Bewerber bei künftigen Stellenbesetzungen in Betracht zu ziehen.

„Man muss bei dieser Art von Entscheidungen vorsichtig sein“, mahnte daher auch die Vize-Chefin der Gewerkschaft UGT, Cristina Antoñanzas, um eine nachteilige Auswirkung der Neuregelung auf den „Zugang von Frauen zum Arbeitsmarkt“ zu vermeiden. Wirtschaftsministerin Nadia Calviño betonte bereits vorherige Woche, dass die spanische Regierung würde „niemals eine Maßnahme beschließen, die Frauen stigmatisiert“. Deshalb seien mehrere mögliche Änderungsvorschläge ausgearbeitet worden.

Lob erntet die geplante Regelung allerdings von der CCOO. Die zweite große Gewerkschaft Spaniens bezeichnet die Absicht zur Gesetzesnovelle als „gesetzgeberischen Fortschritt“, der einen Meilenstein leisten kann, „ein bislang ignoriertes, gesundheitliches Problem sichtbar zu machen und anzuerkennen“. Ebendieses Ziel verfolgt Montero offensichtlich mit ihrem Vorschlag. „Es gibt Frauen, die nicht normal leben und arbeiten können, weil sie wirklich schmerzhafte Perioden haben“, betonte die Ministerin und verwies dadurch noch einmal auf eine gewisse Gravität, die entsprechende Fälle mit sich bringen müssten, um die intendierte Regelung in Anspruch nehmen zu können.

Zwar ist es möglich, die Arbeitsunfähigkeit wegen physischer Beschwerden auch feststellen zu können, wenn sie nicht auf einer pathologischen Ursache beruhen; die Rücksichtnahme auf die besondere Situation betroffener Frauen bleibt hierbei jedoch aus. Ein breiteres Verständnis wünscht sich dementsprechend auch die spanische Vereinigung der Opfer von Endometriose. Diese chronische Unterleibserkrankung bewirkt den willkürlichen Aufbau gebärmutterähnlichen Gewebes im Körper und lässt Betroffene im Rahmen der Menstruation an besonders starken und schmerzhaften Blutungen leiden. „Mehr als freie Tage brauchen wir eine Anerkennung unserer Beeinträchtigung“, insistiert Verbandschefin Ana Ferrer hinsichtlich des geplanten Gesetzes. Ob die Neuregelung in Spanien beschlossen wird und vor allem, ob sie sich im Berufsalltag als moderne Rücksichtnahme oder mittelbare Diskriminierung manifestieren wird, bleibt abzuwarten. (askl mit dpa und AFP)