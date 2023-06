Zeugin filmte tödlichen Polizei-Schuss auf 17-Jährigen: Was genau beim Einsatz nahe Paris passierte

Vorfall löst Krawalle aus

In Frankreich hat ein Polizist einen 17-Jährigen bei einer Polizeikontrolle erschossen. Eine Zeugin filmte, wie der Beamte auf den Jungen schießt.

München/Nanterre - Die Menschen in Frankreich sind schockiert: In dem Pariser Vorort Nanterre wurde ein 17 Jahre alter Autofahrer während einer Verkehrskontrolle von einem Polizisten erschossen. Eine Motorradstreife hatte den Wagen, in dem insgesamt drei Menschen saßen, am Dienstagmorgen (27. Juni) gestoppt. Ein Video zeigt, wie ein Beamter seine Waffe auf den Fahrer richtet und abdrückt. Daraufhin sind in Nanterre und in weiteren umliegenden Vororten schwere Krawalle ausgebrochen.

Frankreich: Polizist tötet 17-jährigen Jungen bei Polizeikontrolle - Video zeigt Tat

Das Video wurde von einer Zeugin am 27. Juni auf Twitter gepostet und wurde von dem französischen Sender France Info verifiziert. Zu sehen sind ein gelbes Auto und zwei Polizisten, die an der Fahrerseite stehen. Einer von ihnen ist an die Scheibe des Fahrers gelehnt, der andere hat eine Waffe auf den Fahrer gerichtet. Als das Auto losfährt, ist ein Schuss zu hören, den der Polizist auf den Fahrer abgibt. Das Auto fährt danach weiter.

In einer weiteren Sequenz des Videos sieht man erneut das gelbe Auto. Es ist wenige Meter weiter von der Straße abgekommen und gegen eine Straßensperrung gefahren, wie das Video zeigt und auch France Info berichtet. Der Schuss aus nächster Nähe traf den 17-Jährigen in die Brust und tötete ihn. Ein minderjähriger Mitfahrer wurde festgenommen und später wieder freigelassen. Der dritte Mitfahrer ergriff laut Staatsanwaltschaft die Flucht.

Polizist erschießt Jungen in Frankreich: Ermittlungen gegen Beamten eingeleitet

Zunächst hatten die Beamten ausgesagt, dass der Jugendliche sie überfahren wollte. In einer zweiten Version sind sie dann von der Erklärung abgerückt und schilderten, dass der 17-Jährige lediglich ihre Anordnung nicht befolgte und plötzlich auf das Gas trat. Am Mittwoch (27. Juni) sagte Innenminister Gérald Darmanin, dass der Beamte, der den Schuss abgab, in Polizeigewahrsam genommen wurde. Gegen ihn wird wegen Totschlagsverdacht ermittelt.

Der getötete Teenager soll schon wegen früherer Verkehrsdelikte und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte polizeibekannt gewesen sein. Die Familie des Jungen kündigte über ihren Anwalt an, den Todesschützen wegen Mordes zu verklagen und auch wegen Falschaussage, weil seine Darstellung der Ereignisse von den Videoaufnahmen eindeutig widerlegt werde.

17-Jähriger wird bei Polizeikontrolle getötet - Proteste weiten sich aus

Bereits am Dienstagabend demonstrierten Menschen vor der Polizeiwache in Nanterre. In der Nacht auf Mittwoch griffen die Proteste auch auf andere Orte über. Dabei wurden Mülltonnen, Autos, eine Grundschule und der Anbau eines Rathauses von den aufgebrachten Menschen in Brand gesetzt. Einsatzkräfte wurden mit explodierenden Feuerwerkskörpern beschossen. Nach Angaben von Innenminister Darmanin wurden 31 Menschen festgenommen und 24 der insgesamt 1.200 eingesetzten Polizeibeamte verletzt.

Es ist nicht das erste Mal, dass in Frankreich Proteste und Demonstrationen aus dem Ruder laufen. Aber warum eskalieren Demonstrationen in Frankreich derartig und bei uns in Deutschland nicht? (vk mit dpa)

