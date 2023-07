„Kreatur aus der Hölle“: Mysteriöses Insekt in Australien entdeckt

Für den Menschen ungefährlich

Von Sandra Sporer

Ein TikToker hat ein kurioses Insekt in Australien gefilmt. Dieses wirkt fast außerirdisch. Tatsächlich handelt es sich jedoch um eine bekannte Art.

Laverton – Als „Kreatur aus der Hölle“ bezeichnet das TikTok-Video das seltsame Insekt, auf das der Nutzer @mesc27 nahe der im Westen von Australien gelegenen Stadt Laverton stieß. Tatsächlich lässt sich auf den ersten Blick kaum sagen, um welches Insekt es sich handelt. Es ist leicht bläulich, der hintere Teil seines Körpers ist aufgestellt, womit das Wesen immer wieder eine stechende Bewegung macht, die an einen Skorpion erinnert.

TikTok-Nutzer rätseln, worum es ich bei mysteriösem Insekt handelt

Auch in den Kommentaren wird viel gerätselt, um was für ein Insekt es sich hier handelt. „Was ist das?“, fragen gleich mehrere Nutzer. Andere vergleichen das seltsame Insekt mit bekannten Filmmonstern. „Das ist eines dieser Dinger aus Starship Troopers“, kommentiert ein User. Ein anderer will darin den Endgegner aus der bekannten Videospielreihe „Dark Souls“ wiedererkannt haben.

Viele ekeln oder gruseln sich auch. „Neue Angst freigeschaltet“, lautet ein Kommentar. „Ist das ein Stachel?“, fragt ein Nutzer besorgt. Andere reagieren mit Humor. „Australien erschafft jetzt einfach täglich neue Kreaturen“, schreibt ein Nutzer scherzhaft.

Entomologe klärt auf: Insekt aus Australien ist eine Stabheuschrecken-Art

Tatsächlich handelt es sich bei der Kreatur aber weder um eine „Ausgeburt der Hölle“ noch um ein außerirdisches Wesen. Wie Nikolai Tatarnic, Kurator für Entomologie am Western Australian Museum, im Gespräch mit dem Nachrichtenportal news.com.au verrät, handelt es sich um eine Stabheuschrecken-Spezies. „Wir glauben, dass es sich bei dem Insekt im Clip um die Gattung Paronchestus, wahrscheinlich P. cornutus, handelt, da es einem Exemplar in unserer Sammlung, das in Laverton gesammelt wurde, sehr ähnelt“, so Tatarnic.

+ Bei dem mysteriösen Insekt in dem TikTok-Video handelt es sich um eine Stabheuschrecken-Art. © Emanuele Biggi/FLPA/IMAGO

Er erklärt weiter, dass es sich dabei um ein Tarnverhalten der Stabheuschrecke handele. „Einige Arten zeigen auch Droh- oder Schreckgesten (auch „deimatisches Verhalten“ genannt), um potenzielle Fressfeinde abzuwehren.“ Das erklärt die stechenden Bewegungen, die das Insekt im Video macht. Gefährlich ist die Insekten-Art übrigens nicht. Sie ist ungiftig und ernährt sich von Pflanzen.

In Deutschland hat man es meist mit wohlbekannten Insekten zu tun, wie beispielsweise Wespen. Mit ein paar Tricks lassen die besonders im Sommer lästigen Insekten vertreiben; Freiluft-Aktivitäten müssen also nicht gemieden werden. (sp)

