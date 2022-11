Krebs vorhersagbar machen? Dresdener Forscherin erhält Millionenförderung für „Immunochip“-Projekt

Von: Anna Lorenz

Der Immunochip von Dr. Larysa Baraban vom Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf soll eine maßgeschneiderte Krebstherapie ermöglichen.

Dresden-Rossendorf – Es ist eine Diagnose, die das Leben auf einen Schlag grundlegend verändert: Krebs. Neben der psychischen Belastung, die die Erkrankung mit sich bringt, ist auch die körperliche Beanspruchung, nicht zuletzt durch Behandlungen und Medikamente, groß. Doch Krebs äußert sich je nach Patient unterschiedlich – individuell angepasste Therapien sind nötig. Wie aber erhält man die Daten, die man hierfür braucht?

Krebs: Forscherin des HZDR erhält europäische Millionenförderung

Um daran weiterzuforschen, stellt der Europäische Forschungsrat (ERC) der Physikerin Dr. Larysa Baraban und ihrem Team des Helmholtz-Zentrums Dresden-Rossendorf (HZDR) mittels des ERC Consolidator Grant über fünf Jahre hinweg eine Fördersumme von beinahe zwei Millionen Euro zur Verfügung.

Immunonkologie: Vielversprechend, aber nicht ohne Risiken

Wie das Helmholtz-Zentrum mitteilt, ist die sogenannte Immunonkologie ein vielversprechender Bereich auf der Suche nach wirksamer Krebstherapie. Dieser Ansatz dreht sich um das Immunsystem: Es soll Krebszellen als solche erkennen und gezielt angreifen. Allerdings ist die Therapie auch risikoreich. Eine Technologie, die die Aussichten der Behandlung vorhersagt, fehlt bislang.

Krebs digitalisieren – und damit vorhersagbar machen? Neue Methode soll Krankheit messbar machen

Krebszellen sind in ihrem Verhalten nahezu nicht vorhersagbar – und genau das will Baraban ändern. „Krebs erzeugt und löscht die biochemischen Signale, initiiert die iterativen Schleifen und baut Rückkopplungskontrollen auf, um eine immunsuppressive Umgebung zu schaffen. Meine Idee ist es, diese Mechanismen auf die digitale Ebene zu transferieren und messbar zu machen“, so die Forscherin. Mithilfe eines Chips will sie das Verhalten des Krebses auslesen – Nanosensorik ist schon länger im Fokus ihrer Untersuchungen.

Therapieoptimierung mit dem „ImmunoChip“: So soll das Dresdener Projekt Krebspatienten helfen

Doch wie soll der „ImmunoChip“ funktionieren? Die Sensoren, die den Krebs analysieren sollen, können die Ladungen, die mit seinen Biomolekülen verbunden sind, „übersetzen“ – in Strom und Spannung. So kann das „Verhalten“ des Krebses ausgelesen werden. Die daraus folgenden Datenmuster werden dann der „ImmunoChip“-Plattform zugeführt.

So lässt sich vorhersagen, wie sich der Krebs angesichts einer Immuntherapie entwickeln wird. Dadurch kann vorab überlegt werden, wie man die Behandlung optimal auf den individuellen Fall zuschneiden kann. Das soll nicht nur die Erfolgsaussichten steigern, sondern auch Nebenwirkungen vermeiden.