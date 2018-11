Mann lässt sein Essen anbrennen - und ausgerechnet das rettet ihm wohl das Leben

Angebranntes Essen ist normalerweise ein Ärgernis. Ein Mann aus Krefeld wird jedoch noch lange dankbar sein, dass ihm das passiert ist.

Angebranntes Essen hat einem Mann in Nordrhein-Westfalen wahrscheinlich das Leben gerettet. Der Krefelder hatte am Freitagabend beim Kochen des Abendessens aufgrund einer massiven Unterzuckerung das Bewusstsein verloren, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Durch das angebrannte Essen sei wenig später aber ein Heimrauchmelder ausgelöst worden und die Nachbarn hätten die Feuerwehr alarmiert.

Die Retter fanden den Krefelder bewusstlos in seiner Wohnung und brachten ihn ins Krankenhaus. „Wäre die Feuerwehr nicht gekommen, wäre er wahrscheinlich an Unterzuckerung gestorben“, sagte ein Sprecher der Krefelder Feuerwehr. Das angebrannte Essen stellte die Feuerwehr vor keine Probleme - es wurde abgelöscht und die Wohnung kurz gelüftet.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa/Malte Christians