Rätsel um Kreissparkasse: Knappe Million verschwindet spurlos aus Tresor

Von: Vinzent Fischer

Aus dem Tresorraum einer Filiale der Düsseldorfer Kreissparkasse sind fast eine Million Euro verschwunden.

Kurioser Fall bei der Sparkasse Düsseldorf. Aus einem Tresor sind fast eine Million Euro verschwunden. Jetzt klagt die Bank gegen ihre Versicherung.

Düsseldorf - Bankinstitute zählen besonders häufig zu den Opfern von Kriminaldelikten. Denn trotz des hohen Risikos gibt es für die Verbrecher an kaum einem anderen Ort mehr Geld zu holen. Doch ein Fall in Nordrhein-Westfalen wirft viele Rätsel auf. Denn aus dem Tresorraum einer Filiale der Düsseldorfer Kreissparkasse sind fast eine Million Euro verschwunden – und bis heute nicht mehr aufgetaucht.

Düsseldorf: Knappe Million verschwindet aus Tresor - Kreissparkasse klagt gegen Versicherung

Das geht aus einem am Düsseldorfer Landgericht anhängigen Rechtsstreit hervor, auf den das Gericht hingewiesen hat (Az.: 9 O 333/21). Die Kreissparkasse möchte die verschwundene Summe von ihrer Versicherung erstattet haben, doch die sperrt sich. Am 29. September soll der Fall vor Gericht verhandelt werden.

Doch wie kann es passieren, dass exakt 934.000 Euro einfach so verschwinden? Das Geld wurde am 26. Juni 2019 von einem Werttransporter in Erkrath nahe Düsseldorf angeliefert und in den Tresorraum gebracht. Nach wenigen Stunden konnte das Geld nicht mehr aufgefunden werden. Was in der Zeit dazwischen passiert ist, bleibt ein Rätsel.

Bizarrer Rechtsstreit: Kreissparkasse argumentiert mit Einbruch - Versicherung dementiert

Während die Kreissparkasse argumentiert, dass es sich um einen Einbruch gehandelt hat und es entsprechende Spuren gebe, bestreitet dies die beklagte Versicherung. Davon abhängig ist die Frage, ob die Summe erstattet werden muss. Bis dahin ist die Versicherung nicht bereits, die Schadenssumme zu bezahlen.

Die Kreissparkasse wollte sich zu dem Fall auf dpa-Anfrage nicht äußern. Es handele sich um ein „laufendes Verfahren“. Die beklagte Provinzial Versicherung verwies ebenfalls auf den anhängigen Rechtsstreit.

Verschwundenes Geld aus Kreissparkasse: Ermittlungen gegen drei Verdächtige eingestellt

Eine Sprecherin der Wuppertaler Staatsanwaltschaft sagte, es sei gegen drei Beschuldigte wegen besonders schweren Diebstahls ermittelt worden. Es habe Durchsuchungen gegeben, Mobiltelefone seien ausgewertet worden. Der Verdacht habe sich aber nicht erhärtet.

Einer der Verdächtigen habe zudem ein Alibi vorweisen können. Die Ermittlungen gegen die Beschuldigten seien schließlich eingestellt worden. Die Polizei in Mettmann bestätigte, dass es damals einen Einsatz, aber keine Pressemitteilung gegeben habe. (vfi mit dpa)