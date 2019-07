Dresdner Wissenschaftlerin auf Kreta spurlos verschwunden: Polizei äußert Verdacht 

Eine aus Dresden stammende Wissenschaftler verschwand vor einer Woche spurlos auf Kreta. Die Polizei zieht zwei Theorien in Betracht. Möglicherweise könnte die Deutsche noch leben.

Update vom 8. Juli 2019: Noch immer fehlt jede Spur von der deutschen Wissenschaftlerin Dr. Suzanne Eaton. Wie Bild nun berichtet, reisten mittlerweile auch Eatons Ehemann und die komplette Familie auf die griechische Insel. Sie unterstützen gemeinsam mit einem Suchtrupp von rund 100 Menschen die Suche nach der 59-Jährigen. Mithilfe von Drohnen, Flugzeugen und Schiffen wurde auch am Montag nach der Wissenschaftlerin gesucht, bisher vergeblich.

Über eine eigens für die Suche eingerichtete Facebook-Seite konnten mittlerweile rund 30.000 Euro Spenden gesammelt werden. Wie das Blatt weiter berichtet, verfolgt die einheimische Polizei mittlerweile zwei Theorien. Ermittler ziehen es in Betracht, dass Suzanne Eaton beim Joggen verunglückte und nun lebend, aber bewegungsunfähig ausharrt. Die 59-Jährige könnte sich nach dem Laufen jedoch auch im Meer abgekühlt haben. Und dort eventuell durch eine Herzattacke ertrunken sein.

Dresdner Wissenschaftlerin auf Kreta verschwunden: Hohe Belohnung ausgesetzt

Ursprungsmeldung vom 7. Juli 2019: Kreta/Griechenland - Dr. Suzanne Eaton ist Expertin für Genetik beim deutschen Max-Planck-Institut. Nun wird die Dresdnerin mit amerikanischem Pass seit sechs Tagen vermisst. Während einer Bildungsreise auf die Insel Kreta verschwand sie spurlos.

Am Dienstag wurde sie zum letzten Mal von ihrer Nichte gesehen. Die vermutet, ihre Tante sei joggen gegangen, denn ihr Handy hatte die Wissenschaftlerin nicht dabei. So ist sie zum einen natürlich nicht zu erreichen, zum anderen sind Ortungsversuche auch nicht möglich. Deshalb bittet Nichte Calli Broaddus mit einem rührenden Facebook-Post um Hilfe. Sie bittet um Hinweise und sammelt Geld für die Finanzierung zusätzlicher Such- und Rettungsmaßnahmen. Schon fast 9000 Euro wurden gespendet.

Nichte sucht fieberhaft nach vermisster Tante - und setzt hohe Belohnung aus

Freunde und Bekannte von Broaddus haben zusammengelegt und bieten jetzt eine Belohnung in Höhe von 50 000 Euro für denjenigen, der die Wissenschaftlerin findet. Geld aus der Spendenaktion soll in diese Belohnung wohl nicht fließen. Sollte Eaton gefunden werden, will ihre Tochter eventuell übrig gebliebenes Geld einer gemeinnützigen Organisation zugutekommen lassen.

