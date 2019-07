Baby stürzt auf Kreuzfahrtschiff in den Tod, weil Opa verhängnisvollen Fehler macht

Eine Kreuzfahrt durch die karibischen Inseln endete für eine us-amerikanische Familie in einem Drama. Der Großvater soll seine 19 Monate alte Enkelin aus dem Fenster gehalten und versehentlich fallen gelassen haben.

San Juan - Es sollte eine siebentägige Traumreise um die Karibikinseln werden und endete für eine Familie aus dem US-amerikanischen Bundesstaat Indiana in einer Tragödie. Bei einer Kreuzfahrt in Puerto Rico ist ein Baby nach einem verheerenden Missgeschick in den Tod gestürzt, wie cbsnews.com berichtet.

Enkelin rutscht Opa durch die Hände - Baby stürzt von Kreuzfahrtschiff

An Bord der „Freedom of the Seas“, eines der größten Passagierschiffe der Welt, waren die Eltern mit ihrem 19 Monate alten Mädchen, zwei Geschwistern und den Großeltern. Als das Kreuzfahrtschiff am Sonntagnachmittag im Hafen von San Juan in Puerto Rico anlegte, soll der Großvater mütterlicherseits gerade am offenen Fenster im elften Stock mit dem Kleinkind gespielt haben. Dabei sei ihm seine Enkelin aus den Händen gerutscht und durch das Fenster mehr als 40 Meter auf den Pier des Schiffes gestürzt. Medienberichten zufolge sei das Kind wenig später im Krankenhaus gestorben.

Ein Passagier erzählte dem Onlineportal telemundopr.com, sie hätten die schrillen Schreie der Mutter gehört.

Familie unter Schock - Vernehmung noch nicht möglich

Was genau an Bord des Schiffes passiert war, müssten nun die Ermittlungen der Polizei ergeben. Nach Angaben von Polizist Nelson Sotelo, sei eine Vernehmung der Angehörigen bisher nicht möglich gewesen. „Sie stehen unter Schock“, so Sotelo.

Kreuzfahrtunternehmen „zutiefst betrübt“

Owen Torres, Sprecher des Kreuzfahrtunternehmens Royal Caribbean, sagte gegenüber CBS News, der Kreuzfahrtanbieter sei "zutiefst betrübt über den tragischen Vorfall von gestern“. Der Familie seien Notfallseelsorger zur Seite gestellt worden. Aus Rücksicht auf die Privatsphäre der Angehörigen, werde es keine weiteren Stellungnahmen geben.

Erst kürzlich stürzte eine deutsche Urlauberin auf einer Kreuzfahrt zwischen Norwegen und Dänemark von Bord. Die Rettungskräfte versuchten alles, um die Frau zu retten, aber waren am Ende machtlos.

va