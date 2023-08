Kreuzfahrt-Fiasko: Video zeigt verzweifelte Touristen, die bei Landgang in Italien zurückgelassen wurden

Für ein Paar wurde der Ausflug einer Kreuzfahrt zur Katastrophe: nach dem Landgang legte das Schiff ohne sie ab. Passagiere filmen die verzweifelte Aktion.

München/Bari – Für ein Paar wurde die geplante Traum-Kreuzfahrt zum Albtraum: Bei einem Landgang in der italienischen Hafenstadt Bari müssen sie zusehen, wie ihr Luxusdampfer ohne sie die Reise fortsetzt; allen verzweifelten Rufen zum Trotz.

Paar verpasst Kreuzfahrtschiff nach Ausflug: Verzweifelter Versuch auf das Schiff zu kommen

Nach Angaben der Zeitung La Repubblica hätte es für das Paar nach einem Ausflug in Süditalien wieder an Bord der MSC Splendida gehen sollen. Stattdessen endete ihre Reise am Dienstag (15. August) am Kai 11 des Hafens unvermittelt. „Kapitän, bitte warten Sie auf uns. Sie können es tun, wenn Sie wollen“, mit diesen Worten soll der ausgesetzte Mann verzweifelt versucht haben, das Kreuzfahrtschiff zum Stoppen zu bringen. Zwei Kreuzfahrtpassagiere filmten das Szenario mit ihrem Smartphone von der Reling aus und es landete auf TikTok.

Von Triest aus sollte das 333 Meter lange Kreuzfahrtschiff auf seiner 9-tägigen Kreuzfahrt nach Istanbul zurückkehren. Und der Kapitän des Schiffes, das bis zu 4000 Passagiere beherbergen kann, hat es mit der Abfahrtszeit wohl ganz genau genommen. Angeblich seien die beiden Bari-Besucher nur um ein paar Minuten zu spät am Anleger aufgetaucht.

Gestrandete Kreuzfahrtgäste in Bari: Kritik an Kreuzfahrt-Kapitän

Das Video zeigt die Mühen und das Klagen des Ehepaars. Wie darauf zu hören ist, fleht der Mann Immer wieder: „Bitte Kapitän, bitte.“ Im Netz sind etliche User schockiert von der scheinbaren Überpünktlichkeit des Kapitäns und schlagen sich auf die Seite der zurückgelassenen Passagiere. „Wir alle wären verzweifelt gewesen! Koffer, Geld, Kreuzfahrt bezahlt, und dann bleibt man zurück an Land“, schreibt ein User.

Doch einige scheinen das Handeln des Kapitäns nachvollziehen zu können: „Wenn auch nur zehn Minuten überziehen, müssen sie den Anlegeplatz für einen ganzen Tag bezahlen“, will der Nutzer wissen. Ein anderer schreibt: „Die Kreuzfahrt hat Fahrpläne und diese müssen eingehalten werden“ und „Aber Leute, versetzen wir uns in ihre Lage! Wir wären alle verzweifelt gewesen!“

Kreuzfahrtschiff in Italien legt ohne Gäste ab: Umkehr für Kreuzfahrtschiffe nicht möglich

Ugo Patroni Griffi von der Hafenbehörde bedauerte den Vorfall gegenüber der La Repubblica. „Diese Geschichte tut mir wirklich sehr leid“. Nicht mal eine Minute habe das Kreuzfahrtschiff gewartet, berichtet eine Passagierin gegenüber der Daily Mail „Es gab nur wenig, bis gar keine Bemühungen, die Leute zu finden“, heißt es obendrein vonseiten der Reisenden kritisch.

Während des Vorfalls war sie eigenen Angaben zufolge beim Mittagessen, als die Crew des Kreuzfahrtschiffes eine einzige Durchsage für zwei italienisch klingende Namen gemacht haben soll – „und nichts weiter“, berichtet die Passagierin. Ob womöglich ein aufziehendes Unwetter hinter der Ungeduld Kapitäns gesteckt hatte? Starke Winde und Wellengang ist wohl kaum einem Kreuzfahrt-Passagier geheuer.

Der Hafenmanager erklärt, dass für Kreuzfahrtschiffe das Umkehren schlicht unmöglich sei. Diese müssten einen straffen Fahrplan befolgen und zudem sehr hohe Liegekosten am Hafen zahlen. Einer Frau wäre dieser im teure Lapsus wohl nicht passiert; sie war auf mehr als 50 Kreuzfahrten und kennt alle Tricks an Bord. Kreuzfahrt-Neulinge warnt sie vor den Kostenfallen an Bord und an Land. (sli)