Wie Kreuzworträtsel Gedächtnisverlust vorbeugen können

Eine Studie fand nun heraus, dass Kreuzworträtsel geistigem Verfall vorbeugen können (Symbolbild). © Christoph Hardt / Future Image / Imago

Alzheimer und Demenz sind weit verbreitet und gefürchtet. Kreuzworträtsel stellen sich einer aktuellen Studie zufolge als gutes Mittel heraus, einer Demenz vorzubeugen.

New York - Etwa 1,7 Millionen Menschen in Deutschland litten im Jahr 2019 an Demenz - die meisten von ihnen an der Unterform Alzheimer. Im Jahr 2040 könnten es laut Schätzungen des Statistischen Bundesamtes hierzulande bereits 2,2 Millionen Betroffene sein. Doch es gibt gute Nachrichten: Mit dem entsprechenden geistigen Training lässt sich das Fortschreiten einer Demenz teils aufhalten. Eine im renommierten Fachjournal The New England Journal of Medicine erschienene Studie gibt Hinweise darauf, dass Kreuzworträtsel Patienten mit leichter kognitiver Beeinträchtigung helfen können.

Leichte kognitive Beeinträchtigung kann in Demenz münden

„Wer rastet, der rostet“, lautet eine alte Weisheit. Das gilt ganz sicher für körperliche Aktivitäten, offenbar aber auch für geistiges Training. Forscher der Columbia Universität in New York und anderen Bildungsinstituten stellten in einer Ende Oktober veröffentlichten Studie fest, dass Menschen mit leichter kognitiver Beeinträchtigung den geistigen Verfall verlangsamen können, indem sie regelmäßig Kreuzworträtsel lösen.

Rund 25 Prozent der 80- bis 84-Jährigen und etwa 37 Prozent der Menschen ab 85 Jahren leiden in den USA unter einer leichten kognitiven Beeinträchtigung. Betroffene können beispielsweise komplexe Informationen nicht mehr verarbeiten, haben Erinnerungsschwächen oder Probleme beim Planen. Auf erste Warnsignale sollte man achten, denn „eine leichte kognitive Beeinträchtigung erhöht das Demenzrisiko“, heißt von dem Forscherteam um D.P. Devanand.

Über die Studie „Computerized Games versus Crosswords Training in Mild Cognitive Impairment“, erschienen in am 27. Oktober 2022 im Fachjournal The New England Journal of Medicine

Autoren: D. P. Devanand, M.D., Terry E. Goldberg, Ph.D. et al. - unter anderem an den Universitäten New York State Psychiatric Institute und Columbia University Medical Center

Studie: Das haben die Forscher untersucht

An der Studie unter dem Forschungsleiter D. P. Devanand nahmen 107 Erwachsene im Alter von 55 bis 95 Jahren teil, die unter leichter kognitiver Beeinträchtigung litten. Insgesamt ging die Untersuchung über 78 Wochen. Im ersten intensiven Trainingszweitraum von zwölf Wochen löste eine Gruppe von Probanden viermal wöchentlich ein digitales Kreuzworträtsel, die andere Gruppe trainierte ihr Gehirn auf einer speziellen Online-Plattform für kognitives Training, namens Lumosity. Beide Aktivitäten dauerten jeweils 30 Minuten.

Zu Beginn der Studie, nach zwölf Wochen sowie am Ende evaluierten die Wissenschaftler die geistige Fähigkeit der Studienteilnehmer. Nach den ersten zwölf Wochen bis zum Ende des Untersuchungszeitraums lösten die Teilnehmer noch sechs weitere Male als eine Art „Auffrischung“ entweder ein Kreuzworträtsel oder trainierten auf der Plattform. Die Forscher maßen die geistigen Fähigkeiten der Teilnehmenden mittels eines speziellen Tests und führten zudem einen MRT-Scan durch. Zusätzlich befragten sie Freunde und Familie der Probanden.

Wer Kreuzworträtsel löst, ist geistig fitter

Die Menschen, die Kreuzworträtsel gelöst hatten, schnitten in der Studie durchweg besser ab, als jene, die auf der speziellen Plattform trainiert hatten. Das überraschte die Forscher offenbar selbst. Ursprünglich hatten die Forschenden erwartet, dass die Spiele und Aufgaben auf der Plattform eine größere Wirkung zeigen würden - schließlich war diese speziell zur Steigerung der kognitiven Funktionen entwickelt worden. „Unsere Studie zeigt ziemlich schlüssig, dass Kreuzworträtsel bei Menschen mit leichter kognitiver Beeinträchtigung die computergestützten Spiele in mehreren Metriken schlagen“, sagte Murali Doraiswamy, Professor an der Duke University und Mitautor der Studie der Washington Post.

Das sind die Einschränkungen der Studie - und das können Menschen im Alltag tun

Allerdings hat die Studie auch Einschränkungen. Unklar ist etwa, warum Kreuzworträtsel den Probanden mehr helfen. Eine mögliche Erklärung wäre beispielsweise, dass einige der Teilnehmenden eher mit Kreuzworträtseln als mit der Online-Plattform vertraut sind. Der Forschungsleiter D.P. Devanand selbst hält es für sinnvoll, die Studie mit mehr Teilnehmern zu wiederholen und einer Kontrollgruppe gegenüberzustellen, die nicht auf einer Online-Plattform trainiert.

Das Gehirn fit zu halten, ist in jedem Fall eine unbestrittene Empfehlung - auch aus wissenschaftlicher Sicht. Körperliche Bewegung in Kombination mit geistigem Training ist hier ideal. Sylvie Belleville, Professorin für Neuropsychologie an der Universität von Montreal, rät neben herausfordernden intellektuellen Aktivitäten beispielsweise auch dazu, die Komfortzone zu verlassen. „Wenn Sie sehr gut in Kreuzworträtseln sind und immer nur das tun, befinden Sie sich immer noch in Ihrer Komfortzone und übernehmen keine neuen Strategien, keine neuen Gehirnnetzwerke“, sagte Belleville der Washington Post.

Eine bereits im April veröffentlichte Studie gibt Alzheimer-Patienten Hoffnung und legt womöglich den Grundstein für die künftige Heilung der Erkrankung.