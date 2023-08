Steigende Zahl an Schweinepest-Fällen: Behörden warnen Urlaubsrückkehrer aus Balkanländern wie Kroatien

Schweinepest-Fälle steigen derzeit besonders am Balkan, wie in Kroatien. Reisende sollten aufpassen, den Erreger nicht aus dem Urlaub mitzubringen.

München – Die Zahl der Fälle von Schweinepest in Europa steigt immer weiter an. In Osteuropa liegt sie bereits jetzt höher als im gesamten vergangenen Jahr, berichtet das Portal agrarheute.com. Vor allem der Balkan ist von Ausbrüchen der Krankheit betroffen – Reisende sollten vorsichtig sein.

Krankheit Schweinepest Verlauf In der Regel tödlich für betroffene Tiere Stark betroffene Länder Bosnien, Herzegowina, Kroatien Maßnahme Tiere werden gekeult, allein 15.000 in Bosnien

Immer mehr Fälle der Schweinepest: 15.000 Schweine wurden bereits gekeult

Viele Länder am Balkan haben diesen Sommer zu kämpfen, Kroatien beispielsweise mit den Folgen des Massentourismus. Deutlich dramatischer ist jedoch der Kampf gegen die afrikanische Schweinepest. Besonders betroffen sind dem Bericht zufolge Bosnien und Herzegowina, wo mehr als 15.000 Schweine gekeult werden mussten. Auch in Kroatien gab es laut der Weltgesundheitsbehörde für Tiergesundheit (WHOH) innerhalb von zehn Tagen bis Mitte Juli über 100 Ausbrüche der Krankheit bei Hausschweinen. Insgesamt waren bis vor kurzem bereits über 3000 Schweine betroffen (Stand: 25. August 2023).

Schweinepest in Balkanländern: Reisende sollten den Erreger nicht aus dem Urlaub mitbringen

Um die Ausbreitung der Schweinepest zu verhindert, setzt das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL)darauf, die Öffentlichkeit aufmerksam zu machen. Das Amt ist zudem in stetem Austausch mit dem Seuchengeschehen in angrenzenden Ländern. Übertragen wird die Krankheit nicht nur direkt vom Tier auf Mensch und Tier, sondern auch passiv über den Konsum von tierischen Produkten wie Fleisch.

Das BMEL berichtet weiter, dass sogar unachtsam entsorgte Essensreste die Krankheit verbreiten können. Die Erreger halten sich sehr lange und können selbst über Gegenstände, die nur im Kontakt mit dem kontaminierten Produkt standen, übertragen werden. Das Bundesministerium empfiehlt deshalb vor allem Reisenden und Personen, die Fleisch transportieren vorsichtig zu sein und sich verantwortungsvoll zu verhalten, damit sich der Erreger nicht ausbreitet.

Während die Krankheit für Schweine in aller Regel tödlich endet, besteht für Menschen durch den Erreger keine gesundheitliche Gefahr. Umso größer ist sie jedoch für Schweinehalter, deren Existenz durch die Seuche bedroht wird.

Nicht nur in Balkanländern ein Problem: Die Schweinepest ist in fast allen europäischen Ländern

Doch auch außerhalb des Balkans ist die Lage angespannt. In 22 Ländern wurden laut dem Bericht in der ersten Jahreshälfte dieses Jahres mehr Ausbrüche der afrikanischen Schweinepest gemeldet. Erstmals seit knapp einem Jahr wurde die Schweinepest auch wieder bei Hausschweinen in Litauen nachgewiesen, informiert das Branchenmagazin fleischwirtschaft.de.

In Litauen wurde als erstes baltisches Land die Schweinepest im Jahr 2014 nachgewiesen. Auch in Polen ist sie nach wie vor ein Problem in der Schweinehaltung. Im Juni sollen laut dem Nachrichtenportal farmer.pl erneut Fälle der Krankheit bei Hausschweinen aufgetreten sein. In der Vergangenheit wurden auch in Deutschland schon Fälle der Schweinepest festgestellt. Aus diesem Grund wurde sogar ein Wildschweinzaun zwischen Deutschland und Dänemark errichtet. (kiba)