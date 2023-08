„Nie wieder Kroatien“: Pärchen braucht fast 20 Stunden aus dem Urlaub nach Hause

Von: Nadja Zinsmeister

Die Rückfahrt von einem Kroatien-Urlaub wurde für ein Pärchen aus Oberösterreich zum echten Horror-Trip. In Zukunft wollen sie das Land vermeiden.

Zagreb/München - Kroatien ist ein beliebtes Urlaubsziel für viele Deutsche und Österreicher. Für das Land am Mittelmeer, das aktuell mit Wetterchaos und Überschwemmungen kämpft, nehmen viele Touristen normalerweise eine lange Autofahrt in Kauf. Ein Pärchen wird Kroatien in Zukunft aber wohl meiden, nachdem sie fast 20 Stunden aus dem Urlaub nach Hause gebraucht haben.

Wie der 19-jährige Amir im Gespräch mit „Heute“ erzählt, hatte er seinen Urlaub gemeinsam mit seiner Freundin an der kroatischen Adriaküste verbracht. Am Samstag (5. August) wollten sie schließlich den Heimweg von Dalmatien antreten. Dafür machte sich das Pärchen um 8 Uhr morgens los. Geplante Ankunftszeit: 17 Uhr, also rund neun Stunden.

Wegen Überschwemmungen flüchteten zahlreiche Urlauber aus Kroatien nachhause. (Archivfoto) © Ivo Cagalj/PIXSELL/IMAGO

Doch aus der geplanten gemütlichen Heimreise wurde nichts. Stattdessen war das Pärchen den ganzen Tag über im Stau. Allein um Tanken zu können mussten sie eine halbe Stunde Wartezeit an einer Raststätte in Kauf nehmen, erzählt Amir weiter. Auch an den Maustellen hätten sich zahlreiche Autos gestaut, sodass kaum etwas voranging.

Pärchen braucht 19 Stunden für Heimreise aus Kroatien - Grund sind Überschwemmungen

Grund für die katastrophale Verkehrslage waren auch extreme Regenfälle, die kürzlich über Kroatien, Österreich und Slowenien herzogen. Slowenien hatte daraufhin mit der schwersten Naturkatastrophe seit Jahrzehnten zu kämpfen. Zahlreiche Urlauber brachen ihren Urlaub wegen Überschwemmungen ab oder stornierten ihre Buchungen von zuhause aus. „Wir waren wegen der Unwetter in Slowenien insgesamt 19 Stunden lang unterwegs. Es war wirklich eine Katastrophe“, so der junge Österreicher zu „Heute“. Am Ende habe allein die Fahrt durch Kroatien dreizehn Stunden gedauert.

Nach insgesamt 19 Stunden kam das Pärchen gegen drei Uhr nachts endlich zuhause an. „Nie wieder Kroatien!“, zieht der 19-Jährige sein Fazit nach der Albtraum-Heimreise. Und beschloss mit seiner Freundin: „Nächstes Jahr fliegen wir in den Urlaub.“ Ob er von den schwerwiegenden Unwettern wusste, bleibt offen. (nz)