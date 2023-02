Wintereinbruch sorgt für Verkehrschaos in Kroatien: Reisende stecken über Nacht auf Autobahn fest

Von: Christina Denk

In Kroatien haben Schneefall und Stürme die Küstengebiete vom Landesinneren abgeschnitten. Hunderte Autofahrer steckten fest. Ein Mensch kam ums Leben.

Zagreb – In Kroatien hat ein Wintereinbruch am Sonntag (26. Februar) für ein Verkehrschaos gesorgt. Anhaltende Schneefälle schnitten die Küstenregion Dalmatien vom Landesinneren ab. Autofahrer steckten teils über Nacht fest. Ein Mensch starb.

Kroatien: Schnee und Sturmböen ziehen über Küstenregionen – ein Toter nach Busunglück

Nach ungewöhnlich warmem Wetter hat in Kroatien der Winter Einzug gehalten, berichtet der kroatische Nachrichtensender N1. Mancherorts fielen bis zu 70 Zentimeter Neuschnee. Vor allem die bergigen Regionen Lika und Gorski Kotar waren betroffen. Infolge von Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 150 Kilometern pro Stunde kam es außerdem zu Schneeverwehungen.

In Kroatien mussten aufgrund des Schneefalls die Zufahrtsstraßen zu den Küstengebieten gesperrt werden. © Uncredited/dpa

Die Autobahn A1 und damit die Verbindung nach Dalmatien wurde in beide Richtungen komplett gesperrt. Berichten zufolge missachteten etwa 25 Autofahrer die Sperrung und blieben auf der A1 beim Tunnel Sveti Rok stecken. Rettungsmannschaften rückten immer wieder aus, um feststeckende Autofahrer zu befreien. Im Schneechaos überschlug sich ein albanischer Bus. Mehrere Menschen wurden verletzt, einer der Mitfahrenden starb.

Schnee-Chaos in Kroatien: Hunderte Reisende stecken auf Autobahnen fest

Hunderte Reisende kamen darüber hinaus auf der Strecke zwischen der Hauptstadt Zagreb und der dalmatinischen Küste nicht mehr weiter. Sie harrten an heillos überfüllten Autobahnraststätten aus und verbrachten die Nacht zum Montag in ihren Fahrzeugen, wie es in den Berichten hieß. Einige Städte richteten zudem Notunterkünfte ein, in denen rund 500 Reisende die Nacht sicher verbringen konnten. Viele der Autofahrer steckten jedoch auf der Autobahn fest und hätten die Unterkünfte nur zu Fuß erreichen können, berichtet N1.

Auch die Fähren konnten aufgrund des schlechten Wetters nicht mehr zwischen dem Festland und den Inseln verkehren.

Schnee in Kroatien: Wetterdienst warnt weiter vor gefährlichem Wetter

Nach Entspannung sah es auch am Montag nicht aus. Die Straßensperren blieben am Montagvormittag bestehen, berichtete das Nachrichtenportal index.hr. Richtung Süden wurde die A1 am Nachmittag wieder freigegeben. Die Autobahn A1 ist zwischen den Anschlussstellen Sveti Rok und Posedarje in Richtung Dubrovnik nur für Personenkraftwagen geöffnet, heißt es. Wer nach Zagreb will, muss sich weiter gedulden. Die Straße ist für den gesamten Verkehr gesperrt.

Weiterhin sieht die Wetterkarte für Kroatien laut dem kroatischen Wetterdienst DHMZ gelb bis rot aus – potenziell gefährliches bis sehr gefährliches Wetter ist angekündigt. Dazu zählt auch weiterhin die Urlaubsregion Split. Nicht nur Kroatien erlebt winterliches Wetter. Sogar auf Mallorca schneit es. Und auch auf Deutschland kommt in manchen Gebieten die Winterwalze zu – gebietsweise bis zu 50 Zentimeter Neuschnee. (chd/dpa)