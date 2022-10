Drama vor Kruger-Nationalpark: Deutscher Tourist bei Überfall erschossen – Täter auf der Flucht

Von: Markus Hofstetter

Eine Gruppe Touristen aus Deutschland wurde vor dem bekannten Kruger-Nationalpark in Südafrika überfallen. Einer von ihnen wurde dabei getötet.

Mbombela - Südafrika mit seinen rund 60 Millionen Einwohnern ist ein beliebtes Fernreiseziel der Deutschen, es lockt mit atemberaubenden Landschaften und einer vielfältigen Tierwelt. Das Land bietet sich für einen Herbsturlaub an, auch weil das Preisniveau im Land am Kap der Guten Hoffnung derzeit niedrig ist.

Deutscher Tourist in Südafrika erschossen: Täter flüchten ohne Beute

Sein Fernweh hat ein deutscher Urlauber nun mit dem Leben bezahlt. Er wurde in Südafrika bei einem Überfall erschossen, wie die südafrikanische Polizei mitteilte. Der Mann war am Montagnachmittag um 16.30 Uhr mit drei weiteren deutschen Touristen auf dem Weg zum Numbi Tor an der Mdluli Safari Lodge im Süden des bekannten Kruger-Nationalparks. Unmittelbar vor dem Park seien sie von drei bewaffneten Tätern gestoppt worden, die in einem VW Caddy unterwegs waren.

Mit diesem Wagen waren die vier deutschen Touristen unterwegs als sie überfallen wurden. © South African Police Service SAPS

Als sich die Touristen weigerten, das Auto zu verlassen und die Türen verriegelten, habe ein Täter durch die Windschutzscheibe das Feuer auf den Fahrer des Wagens eröffnet. Dieser habe mit dem Auto noch rund 100 Meter zurückgesetzt und sei in eine Mauer gefahren. Der Fahrer starb noch am Tatort. Die Täter flüchteten nach den Schüssen ohne Beute.

Kriminalität in Südafrika: Auch Einheimische leiden darunter

Südafrika hat mit einer hohen Kriminalitätsrate zu kämpfen. Das Auswärtige Amt warnt etwa vor Überfällen bei Autobahnfahrten im städtischen Umland. Das Ministerium empfiehlt, bei Überfällen keine Gegenwehr zu leisten, da die Täter zumeist bewaffnet sind.

Nicht nur Touristen, auch die Einwohner selbst sind von der Kriminalität hart getroffen. Südafrika erlebt in der Corona-Krise einen Verbrechensanstieg. Dabei gelten Johannesburg und Pretoria als Schwerpunktregionen. Opfer sind auch Jugendliche und Kinder, die entführt werden um Lösegeld zu erpressen.